遭批違反偵查不公開 橋檢回應了
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
中天記者林宸佑違反國安法案的報導內容涉及大量偵查中應保密的細節，遭民間司改會抨擊有嚴重違反偵查不公開原則的情形，對此，橋頭地檢署今（26）日回應表示，依「偵查不公開作業辦法」規定發布新聞稿就案情適度說明，已符合偵查不公開作業辦法規定。
橋檢指出，依「偵查不公開作業辦法」明定，關於涉及國家安全、社會治安等社 會矚目案件，經審酌公共利益維護或合法權益保護，認有必要時，偵查機關得就偵查程序、內容作適度公開或揭露。本署依該辦法規定，於115年1月17日橋頭地方法院裁定羈押林姓記者及現退役軍人後，發布新聞稿就案情適度說明，已符合偵查不公開作業辦法規定。
橋檢表示，有關陳姓中士涉犯國家安全法等案件，本署檢察官於114年12月17 日偵查終結起訴，亦於115年1月9日發布新聞載明犯罪事實摘要、所犯法條及量刑之建議，新聞稿未提及任何與林姓記者有關之訊息。
關於媒體報載有關林姓記者涉犯國家安全法等案情節，橋檢表示，因本案仍在偵 查程序中，依法不便進一步對外說明及評論，另對於各界關於偵查不公開制度之討論與監督，本署均予以尊重，並感謝社會各界之關心與指教，亦盼各界能理解偵查程序之專業性與時效性，給予檢察官辦案之必要空間。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
誤會? "四盤黑白切800元"嘆騙觀光客 店家重算僅550元
南部中心／洪明生 屏東報導又是消費糾紛！有民眾在社群平台上po出一張九個月前到屏東夜市吃黑白切的照片，說要價八百，覺得在騙觀光客。記者找到店家，店家自己也認為不太可能，重算一遍，只要550元，但因為事隔久遠，加上沒有帳單，實在不記得是什麼情況。不過有很多老顧客都表示，這家的價格很合理，應該是有什麼誤會。遭網友po控訴騙觀光客，店家重算一遍，只要550元。（圖／民視製圖）切片的福氣魚卵，佐上美乃滋，是黑白切中經典的菜色，不少人來到麵店都會點上一盤。不過，卻有民眾在社群平台上，貼出照片，說到屏東夜市，點了四盤黑白切，包括福氣魚卵、生腸、粉腸等，要價八百元，點名某某號攤位是在騙觀光客。顧客：「這樣800塊也不貴啦，現在東西那麼貴，這從小吃到大都覺得OK啦。」業者：「她PO的圖片我們看現場這樣子，用秤的方式不會超過600塊，所以我在想當初是不是還有其他的主食沒有來，讓她造成誤解。」業者自己也覺得太貴了，依照照片上的食材和份量，重新切了一份，重新計算價格，鯊魚煙100元、生腸150元、福氣魚卵150元、粉腸+大腸100元、牙齦50元，總共550元，不到800元。但仔細看，發文者是轉發自己九個月前在谷哥評論中的貼文，當時的桌子上還貼有禁帶外食的字樣，現在早就沒了，為何過了九個月了舊事重提？業者：「從來沒有客人有反映這個問題啦，但是我們還是很虛心地去檢討，也接受謝謝這位客人對我們店裡的指教。」其他業者：「其實她點的東西都不算便宜了，有沒有點米粉？有沒有點飯？你米粉一個人就要算50塊啊。」這家店沒有菜單，都是靠民眾自己夾或是用說的，結帳也不會有帳單，就算事後對價格有意見，兩造雙方也很難拿出證據對質。（圖／民視新聞）這家店沒有菜單，都是靠民眾自己夾或是用說的，結帳也不會有帳單，就算事後對價格有意見，兩造雙方也很難拿出證據對質。倒是有不少老顧客力挺。顧客：「蠻便宜的啦，對啊，很便宜。」顧客：「可以啊，都可以接受，買很久了。」業者虛心受教，但也希望消費者若對價格或食物有問題，當面問清楚，否則像這樣隔了九個月再po網，實在不知道該說什麼。原文出處：PO文四盤黑白切800元嘆騙觀光客？ 店家再算一次僅550元！老顧客力挺 更多民視新聞報導驚險瞬間！女子機車滑入小客底 警民合力抬車救命香菜控贏了! 屏東餃子王爭霸戰"香菜豬肉餃"奪冠台灣版霍諾德！搶看屏東燈節演唱會 民眾攀爬十米高裝置藝術民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開3槍」遭訴 父發聲明控二分局霸凌
台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，上月20日凌晨起，陸續在警職同學Line群組、Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方獲報後將她拘提到案，並羈押獲准，台中地檢署經調查後已依恐嚇公眾罪將她起訴，黃女的父親今天透過律師事務所發出聲明，指控女兒因長期受到二分局霸凌、孤立，身心不堪負自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
司改會質疑「中天記者林宸佑案」違反偵查不公開 法務部：由橋檢依法處理
民間司法改革基金會今(26)日發聲明表示，橋頭地檢署對中天記者林宸佑涉及國安案件發動搜索、聲請羈押獲准，但新聞媒體的報導內容涉及大量偵查中應保密的細節，若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，有...華視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
司改會質疑林宸佑共諜案「媒體屢爆料涉偵查秘密外洩」 橋檢這樣回
即時中心／徐子為報導高雄橋頭地檢署16日突襲，對《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院火速裁定收押禁見，震驚社會各界。然而，在偵辦過程中，媒體屢屢報導檢方尚未證實之案情，讓民間司法改革基金會今（26）天發聲明，質疑檢調偵查過程，是否有違偵查不公開？對此，橋檢回應，依作業辦法涉及國家安全、社會治安等社會矚目案件，就偵查程序、內容可作適度公開或揭露，此案符合偵查不公開作業辦法規定。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰表揚花蓮光復鄉救災大學代表（3） (圖)
行政院長卓榮泰（左）26日接見投入花蓮光復鄉救災的大學生，與除了感謝鏟子超人，也感謝在花蓮待了24天，協助災民恢復家園的行政院政委季連成（右）。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
打9鞭關12年！獸兄染指幼妹被逮 獲釋3個月竟又伸狼爪
新加坡一名現年23歲男子，2020年時染指同母異父的妹妹，被判進入青年改造所矯正，2024年獲准返家後竟再向妹妹伸狼爪，哥哥今天（1/26）在法院認罪，被判刑12年、打鞭9下。受害妹妹遭哥哥多次糟蹋，出現心理問題及自殘傾向，法官也不禁感嘆她的遭遇「悲慘」。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
賈永婕選北市？楊植斗預言她選總統驚人結果
美國自由攀岩好手霍諾德昨（25）日成功徒手登頂台北101，成為全球社群流量最強話題，台北101董事長賈永婕也獲外界讚揚，民進黨前立委謝欣霓更稱，在網路上看到有人建議賈參選台北市長，自己也認為這是個非常好的想法。對此，國民黨台北市議員楊植斗表示，自己更希望賈永婕能代表民進黨參選總統，因為民進黨很久沒有提出亮眼清新，可以帶領國家往前走的人才，由賈出馬換掉總統賴清德，肯定能爭取到超過4成選票。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
涉台鹽綠能弊案 前董座陳啓昱羈押超過1年「裁定1200萬交保」
台鹽前董事長陳啓昱，由於任內涉嫌採購與工程舞弊案，涉弊金額達億元。陳啓昱已遭羈押超過1年時間，陳啟昱與另外2名被告蘇坤煌、蘇俊仁向台南地院聲請交保，合議庭今天（1／26）審理後裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海，全數科技監控。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
馬德案疑洩密 司改會批法務部
橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑（馬德）疑涉國安法等案件，司改會26日提3項聲明：媒體大肆報導偵查中應祕密的內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙案件偵查；法務部缺乏積極作為，讓公信力跌至谷底；未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。法務部說，個案若有違反偵查不公開，地檢署會分案調查；橋檢回應，發布新聞稿就案情適度說明均符合規定，尊重外界討論與監督。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
空航技院校友總會拜會黃偉哲 贈書
記者蔣謙正∕台南報導 空軍航空技術學院校友總會長廖盛芳二十六日拜會市長黃偉哲，致贈「…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
李晧禎獻出第一次 親揭緊張心聲：真的很難忘
李晧禎獻出第一次 親揭緊張心聲：真的很難忘EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
涉台鹽綠能光電弊案 南院裁定陳啓昱1200萬交保
（中央社記者楊思瑞台南26日電）前台鹽綠能董事長陳啓昱涉及台鹽綠能公司光電弊案遭羈押，近日聲請具保停押，台南地方法院今天裁定以新台幣1200萬元交保，另兩名被告蘇坤煌與蘇俊仁各以700萬元交保。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《營建股》子公司經典遭駭 德昌回應了
【時報-台北電】德昌(5511)代重要子公司經典國際股份有限公司公告網路資安事件說明。 德昌表示，子公司經典公司資訊系統遭受駭客網路攻擊後，立即啟動相關防禦機制，避免影響資安安全，初步評估對公司營運尚無重大影響，將持續密集監控，並強化網路與資訊基礎架構之管控，以確保資訊系統安全。(編輯：龍彩霖)時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
長期痰中帶血恐是鼻咽癌找上門！ 台大醫：喝綠茶可助降低風險
鼻咽癌是台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平說，經4000人大型研究發現，植物性維生素A、鮮魚、綠茶、咖啡可降低鼻咽癌風險，他也提醒民眾，鼻咽癌早期症狀包括持續性耳悶感、鼻涕或痰中帶血絲等，且具有明顯的家族遺傳傾向，若具有相關風險，務必提高警覺、儘速就醫。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
白安回家鄉開唱! 宇宙人小玉驚喜現身 直呼:沒彩排好刺激
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 新北報導創作才女白安，星期天在新莊宏匯廣場開唱，她笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱，也為演出增添不少驚喜。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
桃猿盼給年輕球員發揮空間 暫不考慮網羅郭嚴文 (圖)
37歲老將郭嚴文續等延續球員生涯舞台，中華職棒樂天桃猿副領隊礒江厚綺（前）26日表示，球隊方針盼讓年輕球員有更多發揮空間，暫時沒有網羅郭嚴文的想法。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
澳網》辛納直落三力退同胞拉出澳網18連勝 續朝男單3連霸邁進
辛納（Jannik Sinner）今天在澳洲網球公開賽男單16強的「義大利內戰」，以6：1、6：3、7：6（7：2）橫掃第22種子達爾德里（Luciano Darderi），安抵8強，在澳網拉出18連勝，續朝男單3連霸目標邁進。辛納前場碰到炎熱天氣，還出現抽筋狀況，但此戰他開賽就展現宰制力，連續2次自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
司改會質疑林宸佑案洩密 橋檢：符合偵查不公開
（中央社記者張已亷高雄26日電）司改會質疑橋頭地檢署偵辦記者林宸佑涉國安法一案，恐有嚴重違反偵查不公開原則。對此，橋檢表示，發布新聞稿就案情適度說明，已符合偵查不公開作業辦法規定。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
信用保證錢怎來？ 國發會打包票：不質押台積電股票
今天央行和六大財經部會，針對關稅15%拍板後，經濟資金等措施被質詢，有立委質疑，投資2500億美元的信用保證金怎麼來，怕國發基金，是要從質押台積電股票才有錢，國發會趕緊掛保證不可能，另外，之後可能要大量兌美元又出現匯率操縱問題，央行總裁楊金龍也說沒影響。 #國發會#台積電#國發基金東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
百年首度台中贊境！ 山邊媽駐駕樂成宮7天吸大批信徒
苗栗縣 / 綜合報導 擁有3百多年歷史的苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度來到台中市區贊境，並在東區的 樂 成宮駐駕，與旱溪媽祖同殿受香，吸引大批信眾前來參拜。山邊媽祖預計在樂成宮停留7天，31日辭駕返回苗栗後龍，回程前還要與旱溪媽祖、大庄媽祖同 遊 大慶夜市，在台中掀起追媽祖熱潮。身披金色繡袍、頭戴鳳冠，祂是來自苗栗後龍的山邊媽祖，右手邊則是穿著彩色神衣的旱溪媽祖，兩尊媽祖神像並肩安座，在樂成宮大殿中，形成難得一見的畫面，不少民眾前來參拜，手持清香虔成祈求媽祖庇佑，也有民眾拿出手機紀錄。信眾說：「在網路上跟電視上，都有看到山邊媽在這裡，然後我們就想說特地來看，祂從苗栗過來，我想說要來這邊來拜媽祖，媽祖很靈感，好開心喔，所以一定要來看祂，因為我一直本來就很喜歡山邊媽。」台中樂成宮董事長何敏誠說：「本來就人都很多，但今天比平常的禮拜一更多了3倍。」記者潘虹恩說：「山邊媽祖首度來到台中樂成宮駐駕，預計在這邊停留7天，吸引大批民眾過來參拜。」山邊媽祖，過去常與「粉紅超跑」白沙屯媽祖一同遶境，這次是百年來，首度到台中市贊境，贊境就是受其他宮廟邀請進行繞境活動。24日山邊媽祖鑾轎從南屯萬和宮出發，信眾人山人海，隨後走訪萬春宮，傍晚更前往旱溪夜市，最後駐駕樂成宮，這次活動的因緣，來自過去參與白沙屯媽祖遶境，所結下的深厚情誼。台中樂成宮董事長何敏誠說：「媽祖的意思啦，來跟我們的神轎互相姊妹談話，種下了一段佳話。」山邊媽祖預計在1月31日辭駕，返回苗栗後龍，回程前將與旱溪媽祖、大庄媽祖，「三媽」同遊台中大慶夜市，百年首見的台中行，也在台中掀起一股追媽祖的熱潮。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言