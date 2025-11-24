遭批非洲豬瘟防疫「漏洞百出」 盧秀燕為下屬抱屈：我概括承受

台中市長盧秀燕針對非洲豬瘟防疫作為強調「我不委屈」。(資料畫面)

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼蛋，台中市長盧秀燕除道歉，也替基層抱屈。民進黨議員痛批，因台中市行政怠惰才會爆發非洲豬瘟，盧秀燕竟還覺得委屈；盧秀燕今（24日）則強調「我不委屈，因為市長本來就該概括承受，部分同仁受到我的連累才委屈」。

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕在鞠躬道歉、免職3局處長後，又爆出彰化縣文雅畜牧場的芬普尼蛋流入台中市，引發恐慌。今（24日）台中市政府進行總質詢，民進黨市議員謝家宜提出質疑，她指出，政府行政怠惰、防疫漏洞百出，委屈的是市民，主動通報本來就是地方機關義務，更何況政府是在獸醫研究所黃姓副研究員詢問後才加驗，「市長覺得委屈嗎？」

對此，盧秀燕表示，「我不委屈，因為市長本來就該概括承受，部分同仁受到我的連累才委屈」，非洲豬瘟與芬普尼蛋事件均由基層主動查獲通報，因懷疑為非典型豬瘟病毒（APPV），就像一般民眾死亡證明書會開立流感、心臟病等具體死因，所以才呈報豬隻死因不詳。

民進黨市議員陳淑華批評台中市政府警覺性不足，拖了10天才送驗，不僅疫調搞不定、清消靠中央，連廚餘去化都無法解決，基層會委屈辛苦，就是因為「將帥無能累死三軍」，盧秀燕身為防疫指揮官，不檢討自己，甚至試圖抹黑事實、轉移焦點；民進黨市議員陳俞融則提到，盧秀燕2星期前才鞠躬道歉，鋒頭過了又說基層受盡委屈，遇危機就切割、被質疑就甩鍋，根本是政治操作。

盧秀燕再次強調，豬隻很脆弱，絕大部分不會送檢，案發場豬隻死亡，基層覺得奇怪才送檢，雖然因此讓疫情得以被防堵，但動保處在調查過程有失誤，盡信豬農父子，才導致處長下台。至於芬普尼蛋，中央、地方都有掌握，若不主動通報就會蔓延全國。





