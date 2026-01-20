遭批「孝道外包」 李運慶：從沒對洪詩的付出視為理所當然

藝人李運慶的哥哥李運泰先前在社群平台發文感謝弟媳洪詩盡心照顧失智父親，卻引發網友的論戰，甚至遭部分網友批評「孝順外包」。對此，李運慶也回覆網友，強調未將妻子的付出視為理所當然。

李運慶強調未將妻子的付出視為理所當然。（圖／李運慶臉書）

李運慶19日深夜在臉書發表長文澄清「孝道外包」爭議真相，他坦承能與洪詩共組家庭確實是運氣好，但強調從未將妻子的付出視為理所當然，並還原照顧失智父親的完整過程。

李運慶透露，因拍戲僅睡3小時，加上看見大量惡意留言與曲解內容，為了保護太太和哥哥才出現情緒化字眼。他說明全家人都是第一次擔任照顧者，從最初的慌張、學習、迷惘，到現在逐漸找到平衡，過程中哥哥、嫂嫂、媽媽甚至岳父岳母都給予許多愛與支援。

廣告 廣告

關於照顧分工的實際情況，李運慶說明2022年父親摔倒後的一年內，家人都親自照顧，期間也申請喘息服務，但因父親抗拒陌生人碰觸，直到申請到巴氏量表後才有固定看護協助。他強調，照顧失智長者並非請了看護就沒事，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩扮演非常重要的角色。

李運慶表示，照顧父親本是自己和哥哥應盡的孝道，他們從未怠惰，也沒有把該負的責任、該做的事情讓太太去承擔。他感謝太太所有付出，不論是婚前就陪他照顧爸爸，或是明知婚後要照顧失智的爸爸還願意結婚，這些從來不可能視為理所當然。

針對網友評論洪詩「一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」，李運慶護妻反駁「才不是」，他說正因為洪詩在充滿愛的家庭以及家族長大，所以她懂得去分享愛，很感謝她能把這份愛帶進這個家庭。李運慶也坦言洪詩一定可以嫁更好，因為她真的太好了，能和她一起共組家庭、攜手相伴，的確是自己運氣好。

延伸閱讀

金宣虎苦練外語4個月！自爆險放棄一場戲 高允貞近距離會海外粉超感動

出道27年首攻蛋！周蕙自嘲有「被害妄想症」 在外不敢跟人對眼

陳曉東「純愛戰神」造型曝光！合作導演林炳存拍MV 嗨喊：好爽