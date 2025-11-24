遭批「施政非穿漂亮」 蘇巧慧：繼續穿著得體也讓新北漂漂亮亮

蘇巧慧表示將繼續穿著得體合宜，並希望讓新北市「漂漂亮亮」。（翻攝自蘇巧慧臉書）

台北市副市長李四川日前提醒將參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧「施政非穿著漂亮」，蘇今（24日）回應，她認同執政應以政績為重，並強調自己將以過去在國會與地方的政績爭取服務新北市民的機會，她未來將繼續穿著得體合宜，讓新北市「漂漂亮亮」。

蘇巧慧日前受徵召，將代表民進黨角逐2026年新北市長，對於潛在對手李四川日前提醒她「施政非穿著漂亮」的言論，蘇今日在立法院受訪時表示，自己認同執政應該要看政績，因此將以過去在國會15次獲評優秀立委的表現，以及獲得3屆地方鄉親認同的政績，爭取服務新北市民的機會，所以將來會繼續穿著得體合宜，並希望讓新北市「漂漂亮亮」。

至於李四川言論引來外界質疑帶有性別歧視意味，蘇巧慧緩頰，她認為對方只是誇獎自己穿得漂亮，並無歧視女性喜愛打扮的意思。同時，對於國民黨版《財劃法》修法，她批評相關修法偏重台北市利益，讓新北市在人均統籌分配款上成為全國最低。





