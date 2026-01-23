遭抖音永久封鎖！陸性商教母周媛1億賣課收入沒了

周媛的主帳號被抖音封鎖。(圖/抖音)

自稱「中國性商教母」的大陸網紅「黑白顛周媛」，因教導女性如何透過眼神、肢體語言提升魅力，近期在網路爆紅，連台灣女星安心亞都模仿。不過，周媛被檢舉內容低俗、物化女性，遭抖音平台永久封鎖，再也無法靠銷售相關課程淘金。

周媛透過鏡頭教學如何吸引異性，其中「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等成為金句，成功博眼球，傳出已有上萬人參加她的線下課程，再加上999人民幣(約4500元新台幣)起跳的線上課程以及最高88000人民幣(約39萬新台幣)的導師班，其中導師班設有「30%分潤權」，鼓勵學員發展下線，模式被指涉及傳銷；種種加起來，周媛累計的收入粗估超過2400萬人民幣（約1億元新台幣），荷包賺飽飽。

廣告 廣告

不過，周媛教學的風格，遭抖音平台批評物化女性、違背公序良俗，官媒《中國婦女報》更發文斥責：「這樣的影片課程可謂『顛覆三觀』，其內容遊走於低俗擦邊與偽『情感諮詢』的灰色地帶。網路平台應壓實主體責任、加強審核，對扭曲價值的內容及時辨識與限流，營造清朗的網路空間。」於是，周媛多個帳號在21日晚間轉為私密，22日主帳號「黑白顛週媛」被依違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊為由，永久停權。

更多中時新聞網報導

炎亞綸重登舞台 巡演唱進高雄

NBA》杜蘭特得分超諾威茲基 本季追喬丹

礦工噴花露水 吳永吉新歌揭辛酸