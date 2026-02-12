遭抱摔、踹傷「下體出血」 北檢起訴陳玉珍！林月琴怒：絕不和解

立院衝突，藍委佔據主席台，綠委高舉要協商。廖瑞祥攝



2024至2025年間立法院朝野衝突頻仍，藍綠立委多次在議場內外爆發推擠、拉扯等肢體衝突，相關當事人事後互提傷害告訴。台北地檢署今（12）日偵查終結，針對包含國民黨立委陳玉珍在內共10名朝野立委，涉犯傷害或過失傷害等罪，依法提起公訴。

檢方指出，2024年間立法院審議《立法院職權行使法》、《選罷法》及《公投法》等法案時，朝野因議程安排與審查程序爭議，多次發生霸佔主席台、排隊搶登記及議場推擠衝突，衍生多起傷害告訴。經調查後，國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵，均被認定涉犯傷害罪；民進黨立委柯建銘則因另案被認定涉犯過失傷害罪，合計10人遭起訴。

其中，2024年12月6日，當日國民黨團無預警變更議程，擬審議《選罷法》修法，引發民進黨立委不滿。過程中，陳玉珍在主席台上強行環抱民進黨立委林月琴，將其抬起後重摔在地，並以腳踢踹，林月琴事後就醫發現下體出血，遂對陳玉珍提出傷害告訴。

林月琴今日表示，農曆年前已得知相關案件將偵結，如今確認陳玉珍遭北檢起訴。她並指出，陳玉珍曾稱「打人是國會免責權」，如今卻遭檢方依法起訴，證明相關行為並非可任意免責。

對於國民黨回應稱此為「司法企圖弱化在野監督」，林月琴質疑，難道她被踹到體內出血可以不究責？立法委員是否做什麼都能以免責權為由脫責？她強調，相關行為屬惡意傷人，且對方毫無悔意，因此「絕不和解」。

另一起案件發生於2025年3月25日晚間，立法院審議兩項公投案時，民進黨立委柯建銘因不滿議事程序，以拐杖敲擊地面，導致拐杖斷裂並噴飛擊中國民黨立委徐巧芯，造成徐受傷。徐巧芯事後提出告訴。檢方認定柯建銘涉犯過失傷害罪，依法起訴。

