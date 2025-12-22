遭抹紅擋軍購預算 翁曉玲反擊：賴清德沒說清楚前明會繼續擋

國民黨立委翁曉玲等藍委上週末前往廈門參加台商協會活動，被綠媒以「鬼鬼祟祟赴中、有何不可告人之事」報導。對此，翁曉玲今反擊，痛批抹黑，更預告國民黨明天仍會在程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。

翁曉玲痛批民進黨抹黑抹紅。（圖/中天新聞）

對《自由時報》的報導，翁曉玲今天（22日）表示要表達嚴正抗議，她強調這個活動2、3禮拜前，當陳玉珍告訴她廈門台商協會有這場活動，希望她能夠去，給廈門台商朋友一個支持鼓勵，自己毫不猶豫就答應了。雖然自己也知道去會被民進黨政府和綠媒做文章，但自己認為這是單純的活動，且是自費行程，難道犯了什麼滔天大罪嗎？沒想到自己禮拜六早上準備登機時，竟在登機室外面看到《自由時報》記者對她拍照，問她要做什麼，當時她就回應要參加台商慶祝活動，然後在飛機上記者就寫了新聞，自己下飛機後就看到新聞報導對她的抹紅和不實報導，自己認為這是非常糟糕的事情。

國民黨今召開記者會。（圖/中天新聞）

翁曉玲強調，台商朋友看到他們前去祝賀、支持和鼓勵，在談話過程中都是非常感謝。很多台商朋友現在想透過海基會和陸委會去談一些事情，是沒法達成的，因為很多台灣人在當地會發生一些問題，但陸委會跟海基會都沒辦法發揮功能，很多人都向他們和國民黨求助，希望可以居中協調，協助解決疑難雜症。她認為陸委會做不到的事情，國民黨可以協助，陸委會應該要給肯定，而不是阻擾跟抹黑，中斷跟大陸之間的往來。而且活動中，雙方就是聊聊天、噓寒問暖，是能傳遞什麼訊息？

翁曉玲強調，國防預算總統賴清德不應該來立院做詳細報告嗎，什麼都沒有，就要花1.25兆花錢買，她相信這是全國人民無法接受的。但是他們一個單純的廈門行，就可以被民進黨抹黑成傳遞訊息去接旨，又跟國防預算連結一起。

翁曉玲直言，明天的立法院要開程序委員會，他們會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、說不清楚，不願意講這些國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來，可是民進黨想要透過這樣的藉口繼續抹紅抹黑，自己要告訴大家在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

翁曉玲最後強調，看到有些網友在藍委的臉書或社群留下非常多造謠抹黑誣衊的話，自己要奉勸網友，不要認為這樣的無的放矢不會有法律責任，至少她個人的部分，全部都會做記錄，不會放任這樣的行為繼續下去，自己光明磊落、坦蕩蕩，若陸委會、國安局認為他們有不法行為就去調查，不用透過媒體造謠生事。

