遭抹黑扯幫派背景 陳見賢上節目攤良民證、法院裁定書自清

國民黨新竹縣長黨內初選打得激烈，副縣長陳見賢22日受邀接受資深媒體人王淺秋廣播節目專訪，這也是他從政多年來的廣播處女秀。面對近期地方流傳的黑函抹黑與背景質疑，陳見賢有備而來，親自帶著良民證與當年一清專案法院裁定書自清，強調自己一生坦蕩，呼籲對手回歸政策辯論。

針對外界指控陳見賢有幫派背景，陳見賢在節目中直球對決，他表示，民國73年政府執行一清專案，在全國抓捕4000人，他當年也被以莫須有的罪名押送，但最終叛亂罪不成立，法院裁定不付管訓。

陳見賢強調，隨著《促轉條例》通過，這段歷史已被定義為白色恐怖的延續，是國家機器對個人的暴力。節目上陳見賢也帶著當年的法院裁定書以及良民證自清，對於有不肖人士公然發送黑函，他已委請律師蒐證，對抹黑黑函正式報警，捍衛個人名譽。

面對對手的高知名度，陳見賢表示，知名度並不代表支持度，他深耕地方多年，踏遍竹縣13鄉鎮，對鄉親的需求最了解。他認為選舉應是講政見、講能力，為社會國家帶來願景。

作為縣長楊文科的得力助手，陳見賢強調政策延續的重要性。他指出，新竹縣是全台最年輕、最富有的城市，家戶所得全國第一，但面臨的挑戰也最大。他主張應結合AI與大數據進行城市治理，特別是針對竹科家長最關心的托嬰、幼兒教育及課後輔導。在交通、教育、社福等方面，強調照顧弱勢族群。

針對未來選戰佈局與藍白合作的可能性，陳見賢認為勝選的關鍵在於團結，合作的前提則必須是理念一致，他認為新竹縣民值得過更好的生活，未來他將在黨內提名完成後，針對教育、警政、社政及福利等政策提出更具體的「牛肉」。

談及黨內初選與立委徐欣瑩的民調爭議，陳見賢直言「國有國法、家有家規」。他指出，國民黨內參選辦法本就有「民調七成、黨員投票三成」的規定，若雙方對民調方式無法達成共識，就應依規辦理。

對此徐欣瑩辦公室回應認為無論是全民調或七三制，會勝選的方式就是對黨有利的好制度。雖然全民調才是選出最強候選人的最好辦法，但黨中央有對舊規則的無奈，現在在如此明顯而頻繁的舞弊不公下，只有用全民調，黨內競爭才公平、黨外競爭才能贏。

