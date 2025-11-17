遭抹黑關說太子集團來台！前立委批「獨家變毒家」：7日內道歉否則提告

針對《自由時報》於2025年11月8日刊登於頭版「太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說」的報導，前立委李德維今（17）日發出新聞稿表示，該文有關國民黨立委林思銘與李德維為太子集團幹部入台向移民署關說的指控，以及與該集團間金錢往來的影射，皆為子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符。李德維指出，如今連移民署都已公開否認有關說情事，顯見該篇內容連最基本的查證都付之闕如，也未提出任何證據，痛斥「根本是假新聞、真烏龍」，李德維也要求《自由時報》應於一周內公開澄清並道歉，否則將依法提告。

李德維指出，《自由時報》指控其與林思銘委員為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其中國籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘與李德維於2020年才開始擔任第十屆立委，是要如何穿越時空來進行「幽靈關說」？李德維譴責表示，《自由時報》憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。

事實上，同遭指控的林思銘11月13日在立法院內政委員會質詢時，即當面向移民署副署長謝文忠詢問該案，謝文忠也明確回應，林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。李德維表示，連內政部移民署都予以否認該案被立委關說而放行，便是打臉《自由時報》最好的鐵證。李德維直言，令人遺憾的是，移民署的澄清已見諸於許多新聞媒體，但《自由時報》迄今仍隻字未提，質疑是「烏龍爆料做獨家，自家翻車做獨漏」，新聞的專業與倫理蕩然無存。

李德維透露，11月7日收到《自由時報》記者來電求證時，因自覺坦蕩且內容過於荒誕不羈，離譜至極，已第一時間表示毫無所悉，後不願加以理會與糾纏。詎料親綠媒體卻據此大肆加油添醋，捕風捉影，而自由時報迄今亦未予更正或澄清，連基本的平衡報導都未見。認為名譽遭受莫大傷害的李德維，因此正告《自由時報》必須對該篇惡意抹黑的「毒」家報導，於七日內予以澄清並道歉，否則必將採取法律行動，以正視聽並阻歪風。

