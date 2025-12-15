即時中心／顏一軒報導

國民黨陣營最近頻針對國防採購案擴大渲染、散布不實訊息，桃園市議員凌濤指控大石國際股份有限公司從鞋商轉做軍火生意，堪稱商業奇蹟，儘管國防部已嚴正澄清該採購案一切合法，已於今（2025）年2月提前交貨，並在3月完成驗收。但凌濤仍持續抹黑、帶風向，大石公司今（15）透過運鞍法律事務所聲明表示，已委請律師許雅芬將對凌濤及相關人提出刑、民事告訴，籲勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。





聲明中指出，大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業（代碼F401010）之資格，該採購案採最低價得標制度，共有4家廠商投標，均符合投標廠商資格；大石公司標價為最低而得標，且已履約完畢。足見大石公司有履約能力並符合履約規範，並無任何違法或違規情事。

快新聞／遭抹黑鞋商轉作軍火 大石公司：將對凌濤提告

運鞍法律事務所代當事人「大石國際股份有限公司」發布聲明。（圖／民視新聞翻攝）

聲明中提及，凌濤以其個人拼湊刻意扭曲之惡意，於其臉書、媒體公開發表不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司與其負責人之商譽與名譽。大石公司已委請律師許雅芬將對凌濤等及相關人等提出刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及相關人員之權益。

該份聲明也強調，言論自由不是無限上綱，身為民代不應視法律於無物，惡意中傷他人。大石公司基於平衡言論自由及社會責任，未確保社會及法治健全運作，願挺身而出訴諸司法。期望社會大眾及傳媒勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。

另，藍委王鴻薇等人也貶損福麥公司只是室內裝修公司、馬桶廠商，卻獲國防部的火藥RDX（海掃更）標案。福麥昨也透過煒城法律事務所聲明，該公司已獲美國知名軍火大廠SAE的10年台灣獨家代理權，現標得中科院兩件採購案，1件已完成交貨履約，另件已於得標後兩週內取得美國官方輸出許可證明且正交貨中。並強調福麥負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人，均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內、台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，與事實完全不符。

福麥指出，RDX為飛彈、火箭、砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國、印度輸出，取得過程不易，實務需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。痛斥相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與公司商譽造成嚴重影響。並提醒爾後如有不實指控、錯誤報導、惡意散佈不實訊息致影響公司或員工之權益，將依法追究相關法律責任。





