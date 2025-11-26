遭抹黑「賄賂高市早苗」 謝長廷報案反擊：無中生有分化台日友好
總統府資政謝長廷近日遭網路謠言指稱，他擔任駐日代表期間曾郵寄高額珠寶，賄賂當時的日本總務大臣高市早苗，對此，謝今（26日）晚間發布4點聲明，強調相關消息純屬造謠，意圖破壞台日友好關係，並表示已向治安單位報案。
近期日本首相高市早苗因提出「台灣有事論」與中國關係緊張，未料日前有暗網黑客聲稱高市早苗收賄的郵件遭洩漏，內容顯示謝長廷任內曾郵寄百萬珠寶，企圖賄賂時任日本總務大臣的高市早苗。
對此，謝長廷今晚透過臉書發表4點聲明，嚴正否認相關說法，強調消息純屬無中生有的造謠，動機是想打擊高市早苗並分化台日友好關係，他已在第一時間報案，台灣的「事實查核中心」和國家安全單位迅速展開調查，也證明此為是中國的特定網軍所為。
謝長廷指出，高市早苗是他長期敬佩的日本政治人物，惡意散布賄賂的不實指控，不僅侮辱其人格清白，更是極為惡劣的手法，應受譴責與制裁，他認為對付造謠者最有效的方法，就是讓其抹黑不僅無效，反而適得其反，因此呼籲應更積極深化台日關係，並支持高市早苗、協助澄清事實，他相信，只要每次造謠都有反效果，謠言者自然會逐漸減少、消失。
