遭抹黑300萬買"議員位置" 劉品妡赴地檢署按鈴提告

生活中心／綜合報導

大安文山區一直以來都是綠營的艱困選區，但民進黨新人不畏挑戰，在現任議員趙怡翔轉調國安會後，空出一席名額，但包含趙怡翔辦公室執行長劉品妡在內，共有三名新人投入初選，再加上老將們，綠營在這區呈現7搶4局面。而初選白熱化，劉品妡卻發現，自己遭到黑函惡意攻擊！

到地檢署按鈴控告！大動作澄清，因為怎麼也沒想到，自己初選都還沒過，就已經碰上選舉奧步！

群組訊息流傳，原來議員接班位置，可以用錢買，現任國安高層，趙怡翔，竟然300萬把議員位置，賣給劉品妡。

廣告 廣告





北市大安文山民進黨7搶4 劉品妡遭「黑函攻擊」

綠營黨內初選，預計二月底抽籤、三月初公布（圖／民視新聞）





台北市議員擬參選人（民）劉品妡：「初選呢其實最重要的是，公平公正公開的一場選舉，絕對不能讓有心人士，散佈惡意不實的謠言，危害我們民主的程序。」

2026地方選舉，年底才登場，但綠營黨內初選，預計二月底抽籤、三月初公布，但戰情白熱化！北市大安文山，因現任議員趙怡翔，轉任國安會副秘書長，空出一席，想讓前辦公室執行長劉品妡順利接棒。政論名嘴徐嶔煌，也挾高知名度，宣布投入選戰。由藍轉綠的高揚凱首度爭取披綠袍。再加上捲土重來的殯葬小開陳聖文、律師詹晉鑒；還有現任兩席簡舒培、王閔生。形成七搶四的局面。





北市大安文山民進黨7搶4 劉品妡遭「黑函攻擊」

北市大安文山議員出現七搶四局面（圖／民視新聞）





台北市議員擬參選人（民）陳聖文：「現在有非常多的新人，有意願要來參加，大安文山區議員的黨內初選，對於我來說，我跑地方已經有六年的時間，那我也認為，我是非常在地的市議員候選人。」

立委（民）林楚茵：「我覺得這反而是一個非常好的現象，我們知道其實，越是艱困的地方，越需要有更多的新血投入，民進黨不是只有在，順風順水的時候能打仗，民進黨的新人，尤其是民進黨的候選人，都是越艱困越能展現毅力。」

綠營新人輩出，投入大安文山，艱困選區，不管是新人或現任，都承受不少壓力。

原文出處：北市大安文山民進黨7搶4 劉品妡遭「黑函攻擊」

更多民視新聞報導

林楚茵帶小雞！攜北市2擬議員參選人發放「台灣尚勇」限定版春聯

盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家

網傳趙怡翔賣300萬換讓位議員 劉品妡親駁謠言：打有品的選舉

