遭拒保收回車牌！運將點火撞車行報復 黑歷史前科被挖出

高雄一名小黃司機因肇事率太高，保險公司拒保，被車行收回車牌，他心生不滿，認為車行斷他生路，燒車衝撞車行，所幸車行負責人趕緊破窗滅火，司機則是二級灼傷送醫搶救。而該名司機其實黑歷史滿滿，除了肇事率居高不下外，還有過失傷害和逃兵等多項前科。

高雄日前發生一起恐怖報復案件，一輛無牌小黃突然衝進某家車行，且車內後座全被火焰吞噬，直直衝向沙發才停下，當時沙發上還有3個孩子，嚇得2名大人趕緊轉身，1個救孩子，1個拿滅火器破窗滅火。沒想到滅火後，小黃居然倒車再撞門口車輛，車行人員見狀，衝上去將司機跩下，救護人員也馬上將他送醫治療。

廣告 廣告

司機在後座點火衝撞車行。圖／台視新聞

這名小黃司機手段如此極端，打算和車行同歸於盡，起因竟是車牌被收回。原來這名司機靠行維生，因為肇事率太高，一年肇事3次，都是闖紅燈故意撞車，保險公司賠了超過百萬，決定拒保，車行只好把車牌收回，這讓司機很不滿，認為車行斷他生路，就用寶特瓶裝汽油，拿在手上點火後就丟在後座，燒車撞車行，打算魚死網破。

且車行11月上旬收回車牌，他12月13號開車衝撞報復，這中間一個月時間，更三不五時恐嚇車行，說「不讓我活，拉你們陪葬」。對此，車行負責人表示，「拒保是保險公司的問題，不找保險公司，你找我意義何在」。

司機被收車牌後，不時對車行發言恐嚇。圖／台視新聞

其實該名司機還有過失傷害，和逃兵等等多項前科，這回引火燒車、衝撞車行，這樣心態的司機，車行要是真讓他上路載客，無疑是在害人害己。

高雄／梁子玥、王超群、王秀成 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

多次肇事「不滿遭收牌」！ 高雄小黃運將點火燒車衝撞車行

男倒臥路中央 遭計程車輾過傷重亡

台中「好孕專車」超過5000名孕媽媽申請 孕媽咪：最貼心服務