遭持刀刺胸命危搶救「38歲瑞芳男身分曝光」 5嫌犯疑喝到茫還沒醒

林男緊急送往基隆長庚醫院搶救。示意圖。（翻攝google map）

新北市瑞芳區今（25日）上午7時發生砍人事件，一名38歲林姓男子疑似與人發生爭吵後，竟遭嫌犯手持刀刺胸部，警方獲報後到場，隨即將人送往基隆長庚醫院醫治，而逃逸嫌犯稍早也遭警逮捕歸案。

警消在今上午7時43分獲報，稱有民眾胸部受刀傷流血，躺在瑞芳區明燈路三段139號前，隨即趕抵現場救治，發現林男右胸遭不明刀器刺傷流血，緊急送往基隆長庚醫院醫治，不過林男送醫後一度休克，目前仍在急救中，未脫離險境。

據了解，林男為基隆警方列管的毒品人口，曾犯下多起妨害秩序等案件，今與當地毒品人口吵架遭刺傷，警方懷疑雙方疑因毒品或財務起糾紛，稍早警方也將逃逸嫌犯逮捕歸案。

廣告 廣告

另外據《TVBS》報導，嫌犯一群共5人，昨一起在租屋處飲酒到天亮，到現在都還未清醒，詳細情形仍有待警方後續調查釐清。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

超凶在台日本留學生神到了 挺「超大杯牛奶」認證天然的！網暴動驚：不是拍片？

求償1200萬協商破局？粿粿、范姜彥豐現身士林法院 調解室內部情況曝光

國中割頸案判決掀眾怒「乾哥爸媽被肉搜」 全網要求道歉轟：犯後態度多囂張