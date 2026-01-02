遭持刀闖豪宅搶劫！大咖女星反挨告「殺人未遂」 兇嫌翻供：她打傷我

娛樂中心／綜合報導

34歲韓國女星 NANA 去年11月清晨在家中遭遇持刀入侵事件，與母親雙雙受傷，其中 NANA的母親在搏鬥中被攻擊到重傷，甚至一度失去意識，目前必須接受治療並進行絕對靜養。近日又出現最新進展。

根據韓媒報導，去年11月闖入Nana住處、並因「特殊強盜傷害」罪名遭羈押起訴的嫌犯A某，竟在偵查過程中反向對Nana提告，主張她在制伏過程中對自己造成的行為「涉嫌殺人未遂」。A某原本在偵查初期承認犯行，但近期突然翻供改口稱「犯案時沒有持兇器，也沒有對被害人造成傷害」。

廣告 廣告

Nana遭持刀歹徒闖入，所幸成功壓制。（圖／翻攝自IG）

然而警方過去調查結果指出，A某闖入屋內後曾持刀威脅Nana母親並勒索財物，Nana聽到母親尖叫聲驚醒衝出救援，過程中與A某爆發肢體衝突，導致Nana本人受傷、母親也遭掐脖等方式傷害送醫治療，A某則在衝突中造成下巴撕裂傷。

警方目前已基於雙方供述與事證認定，Nana母女在制伏過程中的行為符合韓國刑法第21條第1項「正當防衛」，因此未對Nana母女立案。不過A某如今選擇提出反告，網友紛紛痛批嫌犯「厚顏無恥」、「闖進別人家還敢說殺人未遂？」、「根本是為了和解金才反告」，也有不少人替Nana抱不平，呼籲「絕對不要和解」。

更多三立新聞網報導

獨家／只有一隻狗在聽！男星當街頭藝人揭「求生慘況」 真實收入曝

獨家／簽給吳宗憲兩年多！男星揭他「私下真面目」突開嗆：後繼無力

歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去

張惠妹台東跨年登兩岸熱搜！陸網友激喊：想去台灣的心情達到頂點

