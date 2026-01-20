遭指兩度聲請搜索失利？ 北檢反擊：法院認定「無管轄權」才轉橋檢

中天主播林宸佑涉共諜案遭收押。資料照片

中天新聞台政治組記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」），涉嫌充當中共共諜組織在台金主代理人，遭到橋頭地院裁定羈押禁見，其中橋頭地檢署「跨區辦案」引發好奇，有媒體報導，是因台北地檢署2度聲請搜索票失利，才由橋檢出手；對此，北檢晚間發布新聞稿澄清，是因法院認為「本案無管轄權」而未核准，與報導不符。

《FTNN新聞網》報導，桃園市調處掌握線報，有多名軍人收賄洩漏國防、軍事機密的情資，循線追查發現林宸佑參與其中，因此於去年12月報請北檢指揮偵辦。

報導還指出：「北檢勾稽案件外觀後，以《洗錢防制法》等罪聲請搜索林宸佑等9名被告，未料出師未捷，遭北院以『管轄權錯誤』裁定駁回。北檢首戰吞敗後，召集內部討論，選擇維持著原本戰略方向再次聲搜，去年底二度遭到北院駁回。」

對此，北檢晚間發布新聞稿指出：「該案係法務部調查局桃園市調查處（下稱桃園市調處）於114年12月報請本署指揮，以林姓記者等人涉犯『貪污治罪條例、國家安全法、洗錢防制法』等罪名，2度向臺灣臺北地方法院聲請搜索票，惟法院均認『本案無管轄權』而未核准。故桃園市調處另報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。因上開報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。」



