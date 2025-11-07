遭指助太子集團中籍幹部來台 林思銘澄清絕無關說

（中央社記者王承中台北7日電）媒體報導指出，太子集團董事長陳志等核心中國籍幹部曾多次來台，並找國民黨立委林思銘等人關說協助入境。林思銘今天表示，辦公室僅透過電話協助詢問移民署相關法規、應備文件，是否核准由主管機關辦理，辦公室無權置喙，絕無進行關說。

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院6日裁定王昱棠等4人羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。根據自由時報今天報導指出，太子集團董事長陳志等主要核心中國籍幹部曾多次來台，並找林思銘等人關說協助入境。

林思銘今天透過其辦公室發布聲明表示，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。

林思銘指出，至於後續是否核准的決定，是由主管機關辦理，他的辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無進行關說的事情。

林思銘表示，再次重申，該案為選民服務業務，辦公室僅為透過電話協助詢問移民署相關法規、應備文件為何，並未發函至移民署，也未曾針對該案邀集移民署召開協調會。（編輯：林克倫）1141107