遭指大學法修法沒立場 教育部：會找出最大共識版本

（中央社記者林敬殷台北8日電）大學法修法在即，面對立委質疑教育部對修法沒有立場，教育部常務次長朱俊彰今天表示，教育部有與學生團體溝通，也會就立委提案版本，在22、23日全國大學校長會議與校長做最後徵詢，教育部一定會找出一個最大共識的版本。

立法院教育及文化委員會審查「大學法部分條文修正草案」等案。

國民黨立委柯志恩說，學校供餐法、偏鄉地區學校教育發展條例都沒有行政院版，學生輔導法也是被立委逼出來，沒有政院版，討論很難定調，大學法也一樣，沒有教育部版本。

柯志恩說，學生訴求鎖定2個，校園民主跟學生實質參與，校務會議學生代表參與比例，政大的1/8最高，另外就是校長遴選會議的學生代表及提案權，教育部的態度在哪裡。

朱俊彰表示，各校狀況不同，如果一下子拉太高，恐難達成，先前跟學校溝通，校長希望能用漸進方式提高，校務會議學生代表希望能以1/8來考慮。

柯志恩質疑，教育部考慮到學校方，教育部躲在學校方，教育部推說還在溝通，是溝通個心酸的嗎。

朱俊彰說，他個人沒有那麼悲觀，大學校方已關注到，他也有跟學生溝通，教育部支持學生擁有充分參與空間，學生有獨立提案權。

國民黨立委萬美玲表示，教育部今天的書面報告乏善可陳，只是把各方意見彙整，沒看到教育部立場，若進入逐條，教育部沒有任何意見嗎。溝通不是不能做，教育部已經做了快10年，沒看到半點共識，到底什麼原因讓教育部無法面對。

朱俊彰說，再給教育部一些時間，會持續找出最大共識的版本，教育部在22、23日全國大學校長會議，會就立委14提案版本意見，跟大學校長做最後的徵詢，並與各界團體溝通，會提出綜整各界意見的版本。（編輯：蘇志宗）1150108