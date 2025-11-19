遭指太子集團金主「招募台灣正妹赴柬拍A片」成人片商麻豆傳媒發聲

娛樂中心綜合報導

麻豆傳媒曾大手筆拍攝《鮑魚遊戲》（圖／麻豆傳媒提供）

成人片商 「麻豆傳媒」 近日遭傳與柬埔寨詐騙洗錢集團「太子集團控股」有所關聯，甚至涉嫌招募台灣女性赴柬拍攝色情影片。面對爭議不斷，麻豆傳媒今（19）日在官方 Threads 正式發聲澄清，強調「麻豆就是拍片的麻豆，不是詐騙的麻豆」，並以幽默語氣反擊謠言。

麻豆官方發文指出，近期不知從何而起，有媒體及網路留言稱「麻豆傳媒是太子集團子公司」，讓內部員工看得啼笑皆非：「麻編真的笑到內傷，我們每天都在拍片、剪片、吃便當、掉頭髮、喝咖啡續命，哪有空開集團公司？」

女優沈娜娜（圖／麻豆傳媒提供）

小編還打趣自嘲：「如果我們真是太子集團子公司，我的年終應該早就領特斯拉了吧？」他強調，麻豆自創立以來始終專注成人影視內容，「頂多騙騙演員說今天便當有雞腿，結果是滷豆乾」，但絕不可能騙人到柬埔寨拍片。

聲明中更諷刺謠言的荒謬：「吃瓜可以，但請挑新鮮的，不要吃爛瓜會拉肚子。」麻豆傳媒重申，公司依法經營、拍攝具合約的成人影像作品，不涉人口販運或境外拍攝違法行為，呼籲外界不要再散布不實消息。

貼文最後，小編不忘「工商一下」，笑稱：「有人知道我們現在也有免費看片嗎？看點廣告不過分吧？」展現麻豆一貫的黑色幽默風格。網友看完紛紛留言：「這回真的笑了」、「麻編的嘴比劇本還好笑」、「至少便當有誠意」；也有粉絲表示支持：「謝謝你們用笑化解謠言，繼續拍出好作品吧！」

