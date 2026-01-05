遭指封鎖衛生局人員涉性侵消息 高雄市政府澄清

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）中國國民黨高雄市議會黨團今天表示，高雄市政府衛生局心衛中心執秘涉性侵少女案，消息封鎖半年是否涉包庇；高市府說，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人，免遭受二次傷害。

心衛中心1名執行秘書涉違法搜尋保護民眾個人資料，誘騙少女性侵。台灣高雄地方檢察署依妨害性自主等罪起訴，求刑10年半。

國民黨籍立法委員柯志恩與國民黨團總召集人黃香菽等上午舉行記者會表示，高市府知情半年卻「蓋牌」，要求高雄市長陳其邁道歉，衛生局長黃志中下台，政風處應徹查消息遭封鎖是否涉包庇。

柯志恩表示，高層主管出事，甚至利用專業知識鎖定被害人，犯嫌還曾獲「績優」，不僅諷刺，更是體制徹底失能證明。黃志中不該拿「保護受害者」當「逃避監督」遮羞布，局長毫無察覺下屬上網數百次違法搜個資，事後才用漂亮理由掩蓋管理失靈。

高市府發布新聞稿表示，接獲檢方通報案件後，立即啟動協助被害人專案，另配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人，避免受二次傷害。

高市府說，持續全力配合司法調查，嚴正究責違法者，全面檢討保護機制，引入外部專業協助檢視精進守護服務對象權益，避免造成任何二度傷害，以最高標準落實專業倫理與公共責任。

黃志中對媒體表示，照顧及維護、保護被害人權利及狀況是最大工作重點，衛生局配合檢方偵辦，保護被害人隱私，指派專責醫療團隊負責照顧被害人身心狀況。

他說，事發後犯嫌及妻子分別記兩大過免職，也對犯嫌依違反兒童及少年福利與權益保障法處新台幣60萬元罰鍰；另心衛中心主任被免主管職，由副局長代理。至於犯嫌是否涉其他不法情事，經清查尚未發現有其他疑受害案件。（編輯：李明宗）1150105