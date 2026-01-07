遭指打臉行政院 石崇良澄清：少子女化辦公室僅任務編組

衛福部長石崇良今天（7）下午透過影片說明，衛福部於2017年起以任務編組方式成立「少子女化辦公室」，採任務導向的政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。（圖／衛福部）

民眾黨立院黨團質疑行政院從未成立「少子女化辦公室」，衛福部長石崇良今天（7）上午在立院備詢時表示「本部確實沒有成立」，被認為是公開打臉行政院說法。石崇良下午隨即透過影片和文字說明，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向的政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。

民眾黨主席黃國昌日前表示，過去前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中向國人聲稱，台灣已成立「少子女化辦公室」，要全力搶救人口國安危機，7年來總計砸下4000多億，並揭露行政院從未成立少子女化辦公室。當時行政院發言人李慧芝回應，衛福部在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

今天在立法院司法及衛環聯席委員會上，黃國昌再度詢問石崇良，是否有成立少子女化辦公室？石回答「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室。」黃再追問「為什麼行政院會說有？」石則稱，如果是在政院層級，確實有「少子女化對策計畫」。

不過，石崇良下午透過文字和影片說明，經仔細翻閱相關沿革，2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立任務編組並建立平台，召集各相關司署共同討論，並提出相關政策，後來行政院非常重視相關議題，因此拉高到行政院層級，提出少子女對策計畫，衛福部角色轉換，搭配整個行政院規畫，加入了其他部會。

石崇良指出，少子女化辦公室作為任務編組，屬於跨司署協作的政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

石崇良指出，少子女化對策涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多面向議題，需透過跨部會協作方式整合推動。自2018年起，行政院在整體國家治理架構下，進一步提升少子女化議題之政策層級，透過跨部會共同協作，發布並執行少子女化對策計畫，涵蓋教保服務、友善職場、育兒支持及相關配套措施，以回應家庭於不同成長階段之需求。

石崇良指出，行政院亦已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善之生育環境。他也呼籲應投入更多資源，希望改變低生育率問題，期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。

