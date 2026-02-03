遭指控涉及包括網路色情等多重犯罪 法國檢調突擊馬斯克X平台辦公室

法國檢方3日對馬斯克旗下X平台進行突擊搜查，圖為X平台法國辦公室外觀。（資料照片／美聯社）



法國巴黎檢察官辦公室3日證實，由於接獲有關涉及網路色情等觸法情事投訴，警方在檢調指揮下，對億萬富豪馬斯克旗下社群媒體X平台的辦公室進行突擊搜查，並且傳喚馬斯克以及X平台前執行長在4月出席作證，外界認為此事恐將進一步加深歐洲與美國之間針對大型科技公司監管，以及言論自由等議題的齟齬。

巴黎檢方對X平台進行突襲式搜查

路透報導指出，巴黎檢察官辦公室3日發出聲明，證實該單位接獲有關X平台旗下聊天機器人Grok運作的投訴，因此指揮警方對該平台的巴黎辦公室進行搜查，且包括馬斯克（Elon Musk）以及該平台前執行長雅克里諾（Linda Yaccarino），與多名X平台員工，都被傳喚於4月20日出席相關的聽證會。

報導指出，此次調查除了X平台的Grok聊天機器人，涉及生成女性或是兒童不雅照片，引發各界強烈譴責之外，還包括了X平台被指控「扣有以及散播」兒童色情圖像，或是利用深偽技術，產生過於露骨的畫面，嚴重侵犯他人肖像權等其他潛在犯罪行為。

馬斯克曾指控法國調查「具有政治目的」

巴黎檢察官辦公室強調，此次調查的開展，是為了確保X平台在法國境內運作時，能夠恪遵法國法律規範，X平台雖然並未立即發表回應，但馬斯克曾在去年7月時，針對相關指控表示法國檢調正在發起「基於政治動機的刑事調查」。

除了展開調查之外，巴黎檢方也宣布該機構全面退出X平台，未來則將透過微軟（Microsoft）旗下的「領英網」（LinkedIn），以及Meta旗下的Instagram等平台，進行公共事務的傳遞與溝通。

