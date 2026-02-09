遭指控逼退老師 新竹三民國中發存證信函：盼謠言止於智者

新竹市三民國中近期頻遭在網路社群惡意爆料，有老師疑似被惡意逼退等傳聞，校方與家長會代表9日開記者會公開說明。（王惠慧攝）

新竹市三民國中近期頻遭在網路社群惡意爆料，有老師疑似被惡意逼退等傳聞；對此，三民國中校方與家長會代表9日開記者會公開說明，校長丁淑觀表示，錯誤指控與不實揣測訊息流傳，引發部分家長與社會關注，對教育人員嚴重傷害，令人遺憾。

近日不斷有人匿名在網路社群發文，指學校有老師疑似被逼退等狀況。校方指出，對於相關傳聞與揣測，學校始終秉持審慎態度，依法依規處理各項校務，也持續向主管機關與家長代表說明實際情況。

校長丁淑觀表示，報導影射的老師目前仍在擔任導師職務，正常授課中，並無「逼退老師」情事，此案也於民國114年4月15日由教育主管單位核定結案。為免不實訊息持續擴散，學校已向市府教育處、家長會等相關單位說明，並在115年1月9日發出存證信函，期能中止不實指控。

丁淑觀指出，學校始終是學生學習友善的地方，也是教師能專心教學的場域，長期以來在教育制度與法規的嚴格監督及考核下運作。特定人士如持續不實拼湊內容惡意散播，傷害學生傷害教師傷害教育尊嚴，本校不排除採法律途徑提告。

家長會長陳耀川強調，學校始終以學生的學習與成長為首要任務。希望學校能兼顧「教師教學」與「校園安全」兩個層面，面對此次報導中提及三民國中相關指控，內容刻意編造不實影射、錯誤連結及片面敘述，已嚴重影響校長個人聲譽及學校形象。

陳耀川也說，三民國中學生人數眾多，建議學校以大局為重，選擇不放大衝突，而是承擔、溝通與修復，希望讓事情回到理性與教育本質。未來，希望學校將更加重視親師彼此理解，期待親師在理性討論中化解疑慮，讓校園回歸安穩，讓孩子專心學習，讓老師安心教學，也讓家長放心託付。

