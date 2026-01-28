遭指控「先跟美國軍火商報告國防特別預算」王定宇喊告

民眾黨前國際部主任林子宇27日上節目時，指控民進黨立委王定宇(見圖)在美國先跟軍火商報告之後，美國軍火商才赴台，更稱「很明顯的是執政黨有意無意要讓軍火商來搶購1.25兆的國防大餅」。(本報資料照片)

民眾黨前國際部主任林子宇27日上節目時，指控民進黨立委王定宇在美國先跟軍火商報告之後，美國軍火商才赴台，更稱「很明顯的是執政黨有意無意要讓軍火商來搶購1.25兆的國防大餅」；對於遭影射與觀火商關係甚蜜王定宇透過社群平台留言強調「我會請律師研究這胡說八道的法律責任」。

針對民眾黨主席黃國昌日前一度攜出立院軍購機密資料，引發綠營批評，林子宇上節目辯護時稱，民眾黨自己推出黨版國防特別條例草案，但民進黨現在的做法就是打烏賊戰，目的是讓即便民眾黨在陳述事實也直接抹黑。

她更指控，當1.25兆國防特別預算連台灣的總統都還沒有做外媒大宣傳，「王定宇就更早先去跟軍火商報告了」，而且直到黃國昌一行赴美時，才知道14日返國當周有機密會議，也才知道在同個時間點又有一團的軍火商要訪問台灣，都很明顯的是執政黨「有意無意」要讓軍火商來搶購1.25兆的國防大餅。

對此，王定宇透過社群平台喊告，強調「我會請律師研究這胡說八道的法律責任」。

