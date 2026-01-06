遭指控「小三」檢方認定誹謗起訴 侯怡君低調回應了

侯怡君出席《2026藍寶石真愛秀大歌廳》活動，被問及毀謗官司進度。（圖／常朝貴攝）

侯怡君與蕭大陸於2021年步入婚姻，同年蕭大陸的前女友張金鳳卻四度登上電視節目，公開暗指侯怡君介入其與蕭大陸的感情關係，並多次以「小三」字眼影射侯怡君。對此，侯怡君憤而提出妨害名譽告訴。台北地檢署偵辦後，認定張金鳳涉犯誹謗罪，去年8月依法提起公訴。

今（6日）侯怡君出席《2026藍寶石真愛秀大歌廳》活動，被問及官司進度時，她低調表示：「一切交給司法。」談到此次擔任《藍寶石真愛秀大歌廳》主持，她則笑說：「老公那天也會陪我來，只是不知道他當天會在台上，還是台下。」

侯怡君（左起）、葉啟田、黃西田、侯怡君。（圖／蘇聖倫攝）

回顧事件，2021年7月至8月間，張金鳳接連在多個節目中發言稱，「那大家想想看，我當初分手，她明知是小三，我都沒有說了」、「就算我今天跟蕭大陸復合了，全世界還是會講你是小三」，並表示自己「沒有跟媒體說我們是因為侯怡君才分手，是因為顧及到蕭大陸的名聲」，更指控因遭侯怡君「騷擾太嚴重」，才選擇公開內情。

當時台北地檢署認為，侯怡君雖具公眾人物身分，但其私人感情及私領域行為，並非公共利益所應討論之事項，是否曾介入他人感情屬於個人私德問題，與社會公益無涉。即便相關指控內容屬實，侯怡君身為當事人，其名譽與隱私仍依法應受保障。

