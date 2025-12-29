遭指擁抱習近平！民眾黨怒槓賴清德：24小時內不道歉就告到底

針對總統賴清德在專訪中指控台灣民眾黨「讚賞普丁、擁抱習近平」，民眾黨主席黃國昌今（29）日偕同宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷召開記者會，表達嚴正抗議 。黃國昌痛批賴清德公然造謠，淪為「國家詐騙隊隊長」，並下達最後通牒，要求賴總統在24小時內公開道歉，否則將無視憲法第52條刑事豁免權的保護傘，直接對其提出民事訴訟求償，以捍衛清白 。 黃國昌質疑，經核對專訪逐字稿，民眾黨何時有過上述言行？他批評賴總統利用特定媒體進行大內宣，惡意貼標籤分化台灣，不僅逾越政治評論界線，更是獨裁者行徑 。張啓楷則反諷，過去聲稱要請習近平吃蝦仁飯、喝全糖珍奶的其實是賴清德本人，並批評賴政府近期在法案簽署及大法官判決上的作為，宛如當年稱帝的袁世凱，讓台灣亂象叢生 。 此外，針對中共今日發動「正義使命」軍演，黃國昌予以嚴厲譴責，強調此舉無助區域和平 。話鋒一轉，他也質疑賴清德高喊的「國防自主」只是空話，竟連最基本的標準步槍子彈都做不出來、必須外購，這才是真正的國安危機 。至於外界關注美方是否就軍購案施壓，黃國昌澄清，美方官員至今從未就此與他接觸或下達指示 。

