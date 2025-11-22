遭指曾挺涉案里長 陳其邁：對犯罪、抹黑都會提告

（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。

國民黨立委陳菁徽昨天在臉書（Facebook）貼出一張李有財過去參選市議員的宣傳照，上面有李有財與陳其邁半身照，及民進黨黨徽；她並表示，這次傾倒垃圾的幕後首腦李有財是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人。高市府第一時間回應，面對惡意抹黑將依法提告。

陳其邁今天出席彩繪輕軌列車活動前接受媒體聯訪說，有注意到陳菁徽用李有財在個人臉書（Facebook）上的變造合成照片惡意連結、栽贓抹黑，「我個人是非常的不以為然，也會用提告遏止這種惡質的政治抹黑操作。」

陳其邁說，按照陳菁徽的邏輯，她之前曾經因洩露病人的個資被判刑入罪，「如果有人在網路上貼出與陳菁徽合成的合照，這也是力挺陳菁徽洩露個資的行為嗎？」這種邏輯完全不通，顯然是一種惡意的連結、抹黑。

陳其邁強調，與李有財素無往來，他在毫不知情下被變造合成照片，然後貼在李有財個人臉書上，「在網路上遭人變造合成照片，你就誣指這是力挺，我覺得這種政治操作應該要適可而止。」

針對陳菁徽提及李有財在某個場合與民進黨政治人物和樂融融。陳其邁說，事實上，當天在場參與的也有國民黨議員，按照陳菁徽的邏輯，國民黨也同樣力挺傾倒垃圾的行為。

「對所有的涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」，陳其邁重申，政治人物不要做惡意連結進行政治抹黑，這個是政治歪風，「這種邏輯讓人聽了後三條線，聽不懂她（陳菁徽）在講什麼。」（編輯：謝雅竹）1141122