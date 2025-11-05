遭指沒耕耘北市！ 吳怡農：基層不只里長和樁腳

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農回應民進黨議員質疑未耕耘北市基層。（資料照／TVBS）

民進黨選對會已確定提名立委蘇巧慧參選明年新北市長，但台北市長人選仍在討論中。毛遂自薦參選台北市長的吳怡農在接受專訪時強調自己具有政治圈外的實際工作經驗，是他的競爭優勢。對於黨內議員質疑他未深耕基層的說法，吳怡農回應指出，他五年前成立的壯闊台灣聯盟正是基層經營的具體實踐。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農回應民進黨議員質疑未耕耘北市基層。（資料照／TVBS）

吳怡農在專訪中表示，他與其他被提名的人選最大不同之處，在於他曾在政治圈外有實際工作和歷練，擁有真實社會經驗。而現任台北市長蔣萬安則以政績為競選籌碼，他提到市府過去幾年大力招商引資，成功爭取輝達公司落腳北士科。對於是否有信心連任的問題，蔣萬安回應會持續專注於市政建設。

針對民進黨議員簡舒培質疑吳怡農沒有跑基層的說法，吳怡農在專訪中強調，過去五年他成立壯闊台灣聯盟，每天都在跑基層工作。他認為這是一個很好的機會，可以導正大家對政治的想像和期待，並指出基層不只有里長和樁腳。

立委王世堅為吳怡農緩頰，表示吳怡農是青年才俊，先前參選時也經營過地方基層，風評非常好。然而，新系的前立委段宜康卻表示人選不一定在黨內，引發各界聯想。

值得注意的是，民進黨中央臨時取消了原定7日與壯闊台灣聯盟合作的民防課程。民進黨發言人吳崢解釋，為確保選務的公平公正性受到大家信賴，必須用最嚴格標準要求自己，因此秘書長要求黨務人員保持中立。這也呼應了總統在同一天中常會上的指示，強調初選區必須公平競爭，並嚴禁相互攻訐。

