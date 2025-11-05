遭指沒耕耘北市！ 吳怡農：基層不只里長和樁腳
民進黨選對會已確定提名立委蘇巧慧參選明年新北市長，但台北市長人選仍在討論中。毛遂自薦參選台北市長的吳怡農在接受專訪時強調自己具有政治圈外的實際工作經驗，是他的競爭優勢。對於黨內議員質疑他未深耕基層的說法，吳怡農回應指出，他五年前成立的壯闊台灣聯盟正是基層經營的具體實踐。
吳怡農在專訪中表示，他與其他被提名的人選最大不同之處，在於他曾在政治圈外有實際工作和歷練，擁有真實社會經驗。而現任台北市長蔣萬安則以政績為競選籌碼，他提到市府過去幾年大力招商引資，成功爭取輝達公司落腳北士科。對於是否有信心連任的問題，蔣萬安回應會持續專注於市政建設。
針對民進黨議員簡舒培質疑吳怡農沒有跑基層的說法，吳怡農在專訪中強調，過去五年他成立壯闊台灣聯盟，每天都在跑基層工作。他認為這是一個很好的機會，可以導正大家對政治的想像和期待，並指出基層不只有里長和樁腳。
立委王世堅為吳怡農緩頰，表示吳怡農是青年才俊，先前參選時也經營過地方基層，風評非常好。然而，新系的前立委段宜康卻表示人選不一定在黨內，引發各界聯想。
值得注意的是，民進黨中央臨時取消了原定7日與壯闊台灣聯盟合作的民防課程。民進黨發言人吳崢解釋，為確保選務的公平公正性受到大家信賴，必須用最嚴格標準要求自己，因此秘書長要求黨務人員保持中立。這也呼應了總統在同一天中常會上的指示，強調初選區必須公平競爭，並嚴禁相互攻訐。
更多 TVBS 報導
爭北市提名遭疑沒在跑基層 吳怡農駁斥、親曝自己最大優勢
誰來選台北？他曝賴清德一手好牌：不是找一個長得比蔣萬安帥的
周玉蔻嗆他「醜又髒」 王世堅酸：沒格調的老太太
林右昌掰了 綠選對會拍板新北市提名蘇巧慧
其他人也在看
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 5 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 7 小時前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 週前
王義川2026桃園對決張善政？白營主任爆地方真實狀況：比較常看到綠營這大咖
2026地方大選腳步逼近，各黨派都摩拳擦掌準備角逐，在桃園市長的人選上，民進黨日前傳出立委王義川有望被徵召參戰，相關消息引起外界高度討論。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊在廣播節目《POP大國民》透露，自己在地方跑行程的時候沒看到王義川，反倒是很常看到綠營這人在走動。民進黨2026挑戰「光復」桃園，不分區立委王義川在黨內及支持者間呼聲最高，不過王義川本人被媒......風傳媒 ・ 5 小時前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 4 小時前
綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅
即時中心／顏一軒、陳治甬報導2026百里侯點將，針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，前綠委、前新潮流系總召段宜康今（4）日指出，吳怡農與王世堅都是適合的人選之一，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待。段宜康今早出席媒體人馬郁雯宣布參與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選記者會，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，您今天幫小雞站台，母雞（台北市長）的部分，您在民進黨內有屬意的人選嗎？段宜康回應，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也可能會有適合的人選。段宜康強調，台北市長的選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，「我覺得應該要更慎重地去聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人」。記者追問，王世堅、吳怡農也確定要參選，您怎麼看？段宜康認為，他們也都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待；至於他本人是否擔任選戰操盤手，段則說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。原文出處：快新聞／綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅 更多民視新聞報導吳音寧任台肥董事吐53字！吸2.4萬朝聖：有妳真好早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪盤中翻黑走低！台股終場下跌218點 台積電跌5元、收1505元民視影音 ・ 1 天前
不只王世堅有望擊敗蔣萬安？梁文傑被點名是黑馬 吳怡農回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，吳怡農今（5）日表示，民進黨內人才濟濟，梁文傑、王世堅他都認得，相信若在他表態、有了民意基礎之後，選對會一定會把它納入優先考量。民視 ・ 6 小時前
國民黨是新生，還是返祖？
國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。美麗島電子報 ・ 4 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 17 小時前
正國會力挺林岱樺 凌濤：桃園恐由王義川出線
正國會近期表態全力支持綠委林岱樺，這一舉動被解讀為意在爭取2026年桃園市長的提名，而林岱樺在高雄岡山的造勢晚會吸引了大量支持者，顯示其在黨內的影響力。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，正國會的行動不僅是為了高雄，更是針對桃園的布局，強調「殺高意在桃」，意味著如果高雄未能給予林岱樺支持，那麼桃園的提名將由曝光度更高的王義川接手。中天新聞網 ・ 1 天前
馬郁雯正式參選「中正萬華」 段宜康陪掃街
台北市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，帶您聚焦台北市「中正萬華」選區，今(4)日前記者馬郁雯正式宣布爭取黨內提名，更邀來前立委段宜康陪同掃街，馬郁雯喊話選民給她一個機會，讓「中正萬華」馬上有改變，但與此同時，在隔幾個路口，同樣有意參選的「張銘祐」正掃街發文宣，另外，新人「康家瑋」也積極經營基層，力拚出線。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「今天第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來。」穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前記者馬郁雯正式投入，台北市中正萬華議員選舉。前立委段宜康說：「我今天願意也非常高興，站在馬郁雯身邊，在她選舉的過程我會全力支持她。」民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「我會用最高的標準，來監督我自己也要求我自己，希望可以延續委員他們在這邊的服務，希望中正萬華的選民可以給我一個機會，讓中正萬華馬上有改變。」爭取民進黨內提名，挺進街頭巷尾拜票，只不過幾個路口外，自稱「台派戰鬥雞」的張銘祐，也積極跑行程。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐說：「謝謝再拜託，謝謝我是張銘祐。」帶著小蜜蜂大聲公，一早在市場發放文宣品，同樣角逐民進黨，中正萬華出線機會，除了馬郁雯、張銘祐外，還有康家瑋也來勢洶洶，而國民黨方面現任議員應曉薇，似乎因為官司纏身，可能派女兒應佳妤參選，還有前罷團領銜人李孝亮，傳出也有意爭取，另外民眾黨則由，發言人吳怡萱捲土重來。民進黨台北市議員擬參選人康家瑋說：「這次我非常有信心中正萬華，民進黨可以拿下4席的空間。」台北市議員(民)洪婉臻說：「(段宜康)他今天來幫這個馬郁雯小姐站台，的確一定會給她帶來很大的力量，這對我這個已經要連任的，是有一點覺得說我要更加的努力。」面對新人參選爆炸，還有青年加權優勢，讓要拚連任的議員壓力不小，而國民黨鍾小平也分析，雖然競爭激烈，但像是馬郁雯刺客牌，初選可能就會輕鬆過關。台北市議員(國)鍾小平說：「段宜康曾經開過3萬多票，第一高票的市議員以及馬郁雯的條件，我覺得她初選，她是一定會出線。」中正萬華新人輩出，提前敲響戰鼓。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
中選會委員缺額！民眾黨推薦這2人 黃國昌：希望賴政府不要虛晃一招
行政院日前發文邀情在野黨推薦中選會委員，民眾黨主席黃國昌今（4）日說，民眾黨推薦政治大學名譽教授江明修、東吳大學政治學系教授蘇子喬2人，他也強調，這是第一次賴清德政府終於邀請在野黨推薦有關於重要獨立機關委員會的人選，希望這一次不是虛晃一招。黃國昌表示，從接到行政院正式來函邀請民眾黨推薦以後，民眾黨開大門走大路、公開透明跟社會徵才，行政院希望明日能夠回覆，所以......風傳媒 ・ 1 天前
民進黨選對會通過再+1！新北市徵召蘇巧慧參戰 傳苗栗、雲林找「這兩人」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導備戰2026地方大選，民進黨選對會今（5）日拍板徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，後續將報請中執會通過。據了解，會中也討論到苗...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台北市長人選不在黨內？ 王世堅認同「綠營心聲」：成功不必在我
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨選對會陸續拍板2026縣長人選，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態有意參選台北市長，並壓線赴黨中央遞交意向書。前立委段宜康昨（4）日指出，適合人選「不一定在黨內」，引發外界討論。對此，民進黨立委王世堅今（5）日表示，段宜康分析其實是對的，講出黨內心境，就像他們過去也支持前台北市長柯文哲一樣。針對段宜康發言，王世堅回應「他的分析也對啊」，講出黨內心境，畢竟過去民進黨曾支持過柯文哲，因此他們認為「成功不必在我」。尤其首都台北市，綠營支持大約4成，要是1對1選舉，像是市長這種大型選舉，當然必須爭取更多元的支持，只要大家大方向相同，如果比較有勝算的人，就應該支持他。至於外界質疑吳怡農沒有當過民代，他則回應前總統蔡英文、前台北市長柯文哲也是同樣情況。對此，王世堅說「各種比喻都OK，講這樣都對啊」，大家都有第一次，蔡英文在選上總統之前，參加過新北市長選舉，首度選總統也敗選過，「但這不代表什麼啊，蔡總統先前2次敗選，反而更激勵她的心志，更堅定提出一些看法，所以就選上總統了」。媒體追問，「吳怡農稱自己沒有派系，這樣競選上是加分還是減分？」，王世堅直言，只要黨內確定提名他，各派系都會一擁而上幫助，跟他是否有派系其實無關，既然代表民進黨參選，那這就是黨的事情，所有資源都會挹注到他身上，「他（吳怡農）沒有派系，可是這個不需要派系，大選是政黨之間的競賽，跟派系無關」。原文出處：快新聞／台北市長人選不在黨內？ 王世堅認同「綠營心聲」：成功不必在我 更多民視新聞報導美UPS貨機起飛不久即墜毀釀7死11傷 火光衝天目擊者以為世界末日誰代表民進黨出戰台北？王世堅點名「他」機率高 盛讚對方2優勢悚！新北男子慘死砂石車底 駕駛依過失致死罪送辦民視影音 ・ 2 小時前
陸公安立案查沈伯洋將「全球通緝」？國台辦：依法終身追責
民進黨立委沈伯洋日前被大陸公安機關立案偵查。我外交部指出，北京恐透過「國際刑警組織」（INTERPOL）發布「紅色通報」進行全球通緝並要求引渡服刑。對此，大陸國台辦今（5）日在例行記者會上做出回應。中天新聞網 ・ 6 小時前
北市人選可能不在黨內？王世堅：段宜康講出綠營心境「成功不必在我」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導備戰2026大選，民進黨台北市長選舉方面，包括立委王世堅、秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君等人都被點名。不過，前立委段...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆
即時中心／黃于庭、李美妍報導新任國民黨主席鄭麗文爭議不斷，先前不但以中國人自居，還多次強調「台灣人也是中國人」，更稱「當然要見」中國國家主席習近平；不僅如此，她日前接受《德國之聲》專訪時，竟宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」，再度掀起社會輿論。對此，行政院長卓榮泰今（4）日備詢時做出回應，以1句話嗆爆鄭麗文。民進黨立委吳思瑤今日以「防堵⺠主破⼝ 鞏固⺠主堡壘 反獨裁 反介選 反統戰」一題質詢卓榮泰。她表示，總統賴清德提及「我們不同黨，但要同一國」，引起社會廣泛迴響，這也是對於所有從政者的提醒，政黨對內可以競爭，但對外一定要團結。未料，鄭麗文受訪時竟說「普丁不是獨裁者」，使得全球譁然。對此，卓榮泰回應，民主有普世標準跟價值，獨裁也有從歷史到現代固定印象與認定，「沒有經過人民普選，且長期擔任元首長達1、20年，這完全不是民主國家、民主政治、民主選舉應該有的結果」。因此他指出，如果只有自己認為這個人不是獨裁，而其他人不這麼認為，那個認為他不是獨裁的人，「有獨裁的心態」。接著，吳思瑤拿出《獨裁者的進化》一書，狠酸鄭麗文「顯然沒有讀過」，獨裁者為了讓威權復辟，不斷地進化、升級、包裝，用假民主、偽民主的方式，達到破壞民主人權的政治目的，「如果在您（鄭麗文）眼中認為普丁不是獨裁者，那為什麼在自由民主、選舉公開透明的台灣，賴清德成為國民黨人眼中的獨裁？」吳思瑤又指，如果鄭麗文及國民黨認為普丁不是獨裁者，那中國完全沒有民主選舉，習近平就更是獨裁者了。她強調，普丁與習近平有非常多本質相同之處，「獨裁國家假民主、在位任期無限延長、暗殺政敵整肅異己、發動或恐嚇戰爭轉移內政壓力、重返大國榮光迷思」。不僅如此，吳思瑤強調，普丁侵略烏克蘭，而習近平想要侵犯台灣，都是操弄⺠族主義合理化侵略行為；至於外交策略，普丁大打反北約擴張，習近平則系統性操作疑美論，在台灣也有大量協力者。最後，吳思瑤示警，「強權絕對不是真理、民主不容毀棄」，國民黨作為台灣最大在野黨，她樂見民主政黨政治的競爭，不希望民進黨成為台灣唯一政黨，不要走回一黨獨大舊思維，才能讓台灣民主更優化、健全，「我對鄭麗文發言表達非常深切的不滿與遺憾，不要站錯邊、不要說錯話、不要挺錯人」。原文出處：快新聞／驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆 更多民視新聞報導陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解藍委質疑M1A2T紀念臂章寫「Taiwan ARMY」 卓榮泰妙喻這樣回藍明排審停砍年金案 民眾黨團版本出爐民視影音 ・ 1 天前