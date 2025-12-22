遭指涉索要台積電機密！洪孟楷控被抹黑提告吳沛憶 北檢偵結不起訴

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

民進黨立委吳沛憶日前指控，國民黨立委洪孟楷在立法院教委會質詢時，要求國科會提供晶片代工龍頭台積電（2230）機密資料，引發爭議。洪孟楷隨即反擊並提告，強調從未索取任何機密資訊。台北地檢署今（22）日偵結，認定相關指控不構成犯罪，對洪孟楷提告吳沛憶一案作出不起訴處分。

民進黨立委吳沛憶日前指控，國民黨立委洪孟楷在立法院教委會質詢時，要求國科會提供晶片代工龍頭台積電（2230）機密資料。（圖/台積電官網）

回顧爭議源頭，吳沛憶於2024年6月表示，洪孟楷在教委會質詢時涉及索取台積電內部資料，且國科會已說明，科技廠商的「停工損失」屬於「產業機敏資訊」，須經企業同意才能提供給立委，但洪孟楷仍要求國科會「於下班前提供相關資料」。不過，根據當次立法院公報內容，洪孟楷詢問的重點為台積電等晶圓廠在地震後的「設備恢復率」。

洪孟楷對此強調，吳沛憶在臉書及Threads上指控他索取台積電機密資料，已嚴重偏離事實。他指出，4月3日大地震後，他於4月11日質詢國科會時，針對全台科學園區災損進行詢問，當天的質詢內容皆屬公開資訊，有立法院議事公報與影片可查證，「可以公開就不是機密，何來機密之有？」

洪孟楷當時表示，無法接受任何造謠抹黑，已委任律師向吳沛憶提告，希望透過司法程序澄清事實、還其清白。北檢今日偵結不起訴。

