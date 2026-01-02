遭指牛肉有異物 蘭城晶英：牛筋捲曲現象

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）有民眾在社群貼文稱到蘭城晶英酒店用餐，在牛肉發現異物。宜蘭縣衛生局今天前往稽查未看到異物，但有其他清潔缺失待改善。業者指出，異物為牛筋捲曲現象，對於其他缺失會立即改善。

有網友在Threads附上照片發文指控，在這家酒店吃飯時，發現牛肉冷盤上有異物，「不知道大家看了那白白一圈覺得是什麼？」

宜蘭縣衛生局表示，獲報後今天派員前往業者的作業場所稽查。經發現，現場天花板出風口髒污、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒污，已開立限期改善通知單。

衛生局指出，今天同時抽驗2件環境檢體、2件人體糞便盒，待進一步化驗。除此案外，目前未接獲其他客訴。衛生局後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法，將依食品安全衛生管理法處辦。若業者在限期未改善，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，可命令業者歇業、停業。

蘭城晶英回應，餐廳選用密封進口包裝肉品，採取每周進貨、當周售罄的庫存管理策略，在無長期庫存狀態下，確保食材新鮮。民眾反映的異物是刀切造成牛筋捲曲情形；對於其他相關清潔缺失，會立即改善。（編輯：張銘坤）1150102