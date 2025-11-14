遭指網頁顯示上海市 北市社會局3度澄清籲道歉

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北14日電）被前立委高嘉瑜指網頁上寫著「上海市區公所」，台北市社會局2天連發3條新聞稿反駁，表示高嘉瑜公開發布誤導大眾、傷害市府員工的言論卻不道歉，呼籲勿再混淆視聽。

高嘉瑜昨天下午在臉書發文，表示接獲民眾投訴，掃描台北市社會局重陽敬老禮金傳單上的QR code後，進入的網頁上竟寫著「詳細資訊請諮詢上海市各區公所社會課」，質疑台北市響應中共統一目標，已成為上海市。

社會局昨天傍晚5時許發新聞稿駁斥，強調此為子虛烏有的謠傳，網頁不曾有相關修改紀錄，呈現文字一直都是「詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」，已針對不實指控與散播假訊息報警備案，並評估提告以正視聽、維護公理。

廣告 廣告

社會局昨天晚間11時許再度發布新聞稿，表示因高嘉瑜在社群平台再度發文稱社會局網頁出現「上海市各區公所」字樣，已報警並提出偽造文書罪等刑事告訴。

高嘉瑜今天下午帶著一名7旬老翁在台北市議會受訪，表示老翁就是向她陳情的人，並非刻意調整翻譯設定，而是手機一掃描、進入網頁就顯示上海市等字樣，擔心被詐騙才提出質疑，「我覺得這整個過程就是一個誤會」，社會局卻提告、陷人於罪，非常不可取。

社會局晚間針對此事第3度發布新聞稿，表示高嘉瑜公開發布誤導大眾、傷害市府員工的言論，卻至今沒有道歉，對此感到遺憾。

此外，社會局說明，報案針對的是身為公眾人物持續發文散播謠言的行為，並沒有對陳情詢問的民眾提告，請高嘉瑜勿持續混淆視聽。（編輯：張銘坤）1141114