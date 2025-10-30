遭指議員前特助為自家助理 柯志恩提告赴雄檢說明

（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄美濃「大峽谷」案，國民黨立委柯志恩針對民進黨在臉書稱「柯志恩爆破自家特助」提告。她今天到庭前重申，無黨籍議員前助理石麗君跟她沒關係，既然沒關係為何要切割。

美濃農地遭盜採、濫倒事件引發各界關注，國民黨立委柯志恩先前接獲陳情多次至美濃會勘。民進黨高市議員鄭孟洳表示，美濃「大峽谷」案遭盜採地主之一，就是曾與國民黨立委柯志恩一起會勘的無黨籍高市議員朱信強特助石麗君。朱信強在第一時間致歉並開除特助。橋頭地方法院28日晚裁准羈押石女。

因民進黨在臉書（Facebook）發文，柯志恩在美濃天坑案爆破自家特助，與盜採地主站在一起簡直「自盜自演」。柯志恩事後委託國民黨議員邱于軒、許采蓁和市黨部發言人張永杰等人，至高雄地檢署向民進黨發文者提出妨害名譽告訴。

高雄地檢署今天傳喚告訴人柯志恩說明，柯志恩下午2時許進入雄檢前，接受媒體聯訪表示，上次遭民進黨直指石女是她的特助，但朱信強是無黨籍，當天會勘是因朱信強人在國外，才特別派特助石女一同會勘，事情就是如此單純。可是民進黨官方臉書卻造謠石女是她自家特助，面對這種造謠當然要提出告訴，今天就是特此來跟檢察官澄清說明。

對於政論節目批評柯志恩跟藍營疑似切割石女，她也回應，「沒什麼好切割」，美濃「大峽谷」是破壞環境的問題，自己是接獲民眾陳情而揭露，朱信強是因無法到場關心才派助理出席。石女是無黨籍議員特助，自己過去也不知道石女背景，「跟我完全沒關係。既然沒有關係，為什麼要切割，這邏輯很奇怪，除非硬要扯到跟藍營有關係，那就是扭曲。」（編輯：龍柏安）1141030