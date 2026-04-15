遭指財政紀律問題 蕭旭岑曝求見馬英九遭拒：若無不法盼還清白

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蕭旭岑表示，願接受全面調查釐清真相。（資料畫面）

馬英九基金會人事爭議續燒，前執行長蕭旭岑捲財務紀律與台商捐款未入帳疑雲，董事會已成立調查小組釐清。蕭旭岑今（15日）強調，自己赴中多為學生交流，願接受司法調查，若有違法絕不迴避，但若查無不法，盼馬英九基金會與馬英九還其清白。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑今（15日）接受《POP撞新聞》專訪時，針對馬英九基金會人事與財務爭議表示，事件爆發後希望能向調查小組完整說明，但多次欲向馬英九報告卻未獲接見。他澄清，外界質疑他接受台商捐款或涉及不明資金並非事實，自己過去2年多前往中國主要為學生交流活動，且有相關學者與證人可資佐證。

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對於基金會內部運作與對外聲明，蕭旭岑也提出質疑，指出部分資訊未依董事會程序充分揭露，甚至出現未經同意即對外發布聲明、錄音檔外流等情況，認為與外界強調的「紀律」有所落差。

蕭旭岑指出，許多支持與信任他的人，正是因為了解他並未涉及外界所指控的行為，「我沒有做生意，也沒有做那些被指稱的事，如果真有問題，怎麼可能成為習近平總書記的座上賓？」他認為自身操守經得起檢驗，過去為了馬英九選擇一再隱忍、承受外界誤解與批評，但涉及個人清白與人格名譽，已無法再接受任何不實指控。

蕭旭岑強調，自己願意接受全面調查，若經認定確有違法，將依法承擔責任、移送司法絕無異議，但若查無不法，希望基金會與馬英九本人還其清白。他表示，名譽對個人至關重要，相關指控已造成嚴重傷害，盼透過制度性調查釐清事實，讓爭議回歸真相。

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