遭指赴廈門「擋國防預算」！陳玉珍秀報紙怒打臉：胡說八道製造假新聞

有媒體報導稱，大陸方面打算接觸在野陣營，擋下國防特別預算和國安相關修法，還點名藍委陳玉珍已抵廈門。陳玉珍表示，自己明明就沒在廈門，並痛批《自由時報》胡說八道，製造假新聞都不用求證。

陳玉珍痛批自由時報胡說八道。（圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，近日台商圈盛傳，中共試圖接觸在野政治人物，盼擋下賴政府的國防特別預算與國安修法，且據傳還希望利用廈門台商協會成立33周年的活動，積極透過管道找國民黨立委前往。

陳玉珍。（圖／中天新聞）

報導提到藍委翁曉玲、葉元之、林思銘前往廈門，翁曉玲說是去開會，葉元之回應「不曉得」此行目的。而已先行抵達廈門的林思銘則表示，他受台商協會邀請，是非常正當的活動。報導原先也提到，藍陳玉珍也已經到廈門，但遭本人打臉。

陳玉珍。（圖／中天新聞）

陳玉珍直呼，今天自己明明就沒有在廈門，《自由時報》製造假新聞都不用求證，還說她昨天就去廈門。而且就算有去廈門參加台商協會活動的立法委員，也是非常正當的，關心台商有什麼錯誤嗎？現在台澎金馬最不缺的就是捕風捉影、破壞團結！

