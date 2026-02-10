遭指軍購換「鄭習會」 蕭旭岑：國安人士放話別佯稱「北京權威消息」

蕭旭岑（左）不滿綠營黨政人士不斷釋放「鄭習會」的假消息，強調更不會為此刻意阻擋軍購。（圖：國家政策研究基金會提供）

國民黨副主席蕭旭岑、「國政基金會」副董事長李鴻源今天（10日）舉行記者會，說明國共兩黨智庫論壇成果。蕭旭岑不滿綠營黨政人士不斷釋放「鄭習會」的假消息，要對媒體放話，就該負責任地說「國安人士透露」，而不要寫「北京權威消息」。（張柏仲報導）

有關國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平「鄭習會」的確切日期，蕭旭岑澄清外界先前的說法「全都是假消息」，國民黨更沒有為了「鄭習會」而刻意阻擋軍購。蕭旭岑說，所謂國安人士或黨政人士，不要每個週日下午都對媒體釋放很多、卻都是錯誤的訊息，一開始說「鄭主席農曆年前要見習近平」；一下又變成農曆年後；現在又寫會在3月登場。蕭旭岑譏諷以後還會有4月、5月、6月各種不同版本，這樣就變成「系列錯誤報導」，媒體應該秉持專業、而非變成製造業，不能這樣踐踏自己。蕭旭岑也向所謂的國安人士喊話：要對媒體放話，就該負責任地說「國安人士透露」，而不要寫「北京權威消息」。

廣告 廣告

蕭旭岑表示，和大陸政協主席王滬寧談的都是專業議題，不具政治性，相信對於「假消息」台灣人民也都看得非常清楚，不需要再放消息把國民黨打成「中共同路人」，國民黨不怕、也不擔心被抹紅。

國民黨是否刻意阻擋台美軍購？李鴻源表示，軍購是一種非常複雜的選擇題。國民黨並沒有反對軍購，但問題在於：什麼樣的軍購、買什麼東西、什麼時候交貨？這些都牽涉到整體國防政策，是個非常複雜的選擇題。李鴻源建議藍白自己先坐下來談，對軍購有什麼看法；執政黨也有他們的看法，雙方針對共同點去談，強調不要把所有問題都「簡單化」、「標籤化」，希望能回歸專業。

至於「鄭習會」的究竟會在何時登場？蕭旭岑說，目前還沒有確切時間，有進一步訊息一定召會開記者會對外公布。