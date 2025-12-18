遭指高虹安助理費貪汙案對照組 童仲彥曝心情：綠媒六月芥菜假有心

童仲彥表示，自己遭遇的，自己最清楚，關就關了。（圖：童仲彥臉書）

新竹市長高虹安助理費案判決出爐，被認定不構成貪汙，今（18）日起復職。綠營對比前台北市議員童仲彥同樣涉及助理費，金額僅約新台幣5萬元，卻被同一名法官判貪汙，掀起話題；童仲彥回嗆，關就關了，沒事，「綠媒六月芥菜假有心」，別跟我來這套。

童仲彥說，阿童遭遇的，我自己最清楚，唱金包銀的某綠女議員，要不要我爆妳師父的料？妳幾梯的？回送這首「草泥馬之歌」，並配上高虹安復職的新聞表示，恭喜高市長，恭喜新竹，綠別再操作，「對阿童而言，人生不是只有政治」。

廣告 廣告

貼文一出，吸引大批網友留言：「不愧是真男人」、「一直看到青鳥在消費阿童」、「了不起」、「正義之聲」、「恭喜民進黨全面潰敗中」。