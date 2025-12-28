遭指「中共介選」 韓國瑜反諷：若照劇本走主政者怎會是當今聖上？

日本《讀賣新聞》報導指出，中共疑似介入台灣選舉，在立法院長韓國瑜當時競選高雄市長期間建置「輿情分析系統」，企圖干預台灣選舉，更首次出現「人聲」錄音證據。對此，韓國瑜今（28）日在臉書發文表示，完全不認識這兩天新聞影射過的共諜人物，並批評這類操作是「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法」。他質疑，若真有中共介入選舉，「按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

針對外界所稱「中共投入資金介選」等說法，韓國瑜表示，台灣的民主「是人民一票一票親自投出來的決定」，若認為「2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志」，是「太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主」。

韓國瑜批，「選前繪聲又繪影、選後證明假訊息」，並指「滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡」。他最後引用《孟子·盡心下》的核心名言，表示為政者應「民為貴、社稷次之，君為輕」，強調「順序千萬別顛倒」。





