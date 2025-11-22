遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意抹黑
高雄月世界垃圾山事件曝光後，主謀岡山區碧紅里長李有財不只身分備受關注，現在還燒到高雄市長選戰。國民黨立委陳菁徽指控，李有財與有意角逐2026的立委許智傑、賴瑞隆都曾出席同場活動；此外，李有財以民進黨籍競選時，甚至還PO出與高雄市長陳其邁合體的競選照。對此，陳其邁痛批這是惡意連結，並會對陳菁徽提告。
高雄市長陳其邁：「非常不以為然，也會提告。」
高雄市長陳其邁喊告國民黨立委陳菁徽，因為在高雄月世界垃圾山案爆發後，陳菁徽翻出2022年一張競選照，指稱主謀岡山區碧紅里長李有財參選民進黨議員初選時，獲得高雄市長陳其邁力挺，氣得陳其邁深夜發文痛批，是被惡意連結。
高雄市長陳其邁：「我跟他（李有財）素無往來，他只在他的臉書貼了一張照片，政治操作應該要適可而止。」
立委（國）陳菁徽：「我認為陳其邁市長真的是傳說中的特別暖，我是質疑他跟陳其邁市長的關係，但你今天提告我，你為什麼不去告這個號稱盜圖的人。」
但恐怕整起事件已經燒到了高雄市長選舉，多名有意參選的民進黨立委都被捲入，藍營翻出李有財過去曾替立委邱志偉以及許智傑站台，李有財擁有的「園鑫茶行」開幕時，賴瑞隆也曾到場支持。
立委（民）賴瑞隆：「不管是哪一個黨派，不管是哪一個人，這樣的行為沒有人能接受。」
立委（民）邱志偉：「沒有沒有沒有，他是岡山4屆的里長，我們跟里長都有一些互動，我們對他做什麼事情，我不了解。」
立委（民）許智傑：「有心人士不必做過多連結，後續若有惡意抹黑的言論，一定提告。」
被點到名的趕緊撇清關係，民進黨高雄市黨部也發文回擊，更不忘提及該里長在加入民進黨前，過去曾是中國國民黨籍出身的這段背景，硬是拉藍營加入戰局。
立委（國）柯志恩：「不斷誇大，他是前國民黨，其實有非常多民進黨市長候選人，都跟他非常緊密站在一起。」
遇到爭議事件，就怕衝擊2026選情，藍綠一邊互相連連看，一邊想辦法劃清界線。
