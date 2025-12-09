遭指「涉貪關鍵」恐面臨7年刑責 黃國昌「已提告」：面對卑劣行徑不會姑息

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌狗仔風波延燒，《鏡週刊》今(9)日再爆，檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，一旦遭突破心防，黃國昌利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐一一浮現，至少面臨7年以上的刑責。對此，黃國昌則表示，《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對卑劣行徑不會姑息，已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

根據《鏡週刊》報導，檢調極可能首度約談李麗娟，因為她是黃國昌最關鍵的防火牆，一旦被突破心防，黃國昌利用凱思國際收錢辦事的貪汙罪行將浮現，恐面臨至少7年以上的刑責。另外，也指出黃的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，而這名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，恐是奉命代辦存款進公司帳戶。

黃國昌則回應，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃國昌表示，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，被黃打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，自己不會姑息，已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

