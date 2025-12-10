遭指「滾床單事件」查證對象 胡婉玲5點聲明駁：新聞走向由周玉蔻決定

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深媒體人周玉蔻3年前在節目上指前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴「滾床單」遭提告，一審被判刑1年6個月，目前進入二審，法院傳喚民視編審，對方指查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。對此，胡婉玲也發出5點聲明回應，今(10)日在立院受訪也表示，當初民視有將查證資料傳給NCC，「各位好奇可以向NCC（國家通訊傳播委員會）調閱資料」。

胡婉玲表示，看到媒體報導，高院開庭提及她，為免眾人過多臆測，便憑著記憶說明。首先當年她是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻政論節目的製作人，並非節目決策者，指出該節目實際製作人就是周玉蔻，由於周是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重她的意見，每天的新聞走向由她決定；第二，查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證，今天這些說法，不符合新聞原理；第三，按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時自己擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。

胡婉玲透露，後來周玉蔻公開向張淑娟道歉，民視主管們開始覺得事情真相難辨，因此公司決定，除非張淑娟小姐派有代表出席節目，否則不同意繼續討論此話題，並且先行停播周玉蔻在新聞台的節目；在選戰過後，再停播其在台灣台節目，以示負責態度。如今本案所有資料與事證均已在司法調查中，她尊重司法，同時目前全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。

胡婉玲今赴立院備詢，面對媒體詢問，她強調到目前為止，看到的資訊來自媒體，相關人員到底說了哪些，她還必須進一步了解，強調個人立場已寫在臉書，而根據她的記憶，NCC當初非常關心這件事，有要求民視把查證過程逐一交代出來，當時是傳PDF檔案到NCC，各位好奇可以NCC調查資料，至於是否會出庭？她說「法院通知我，我會尊重司法」。

