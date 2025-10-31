遭指「禿頭戴髮片」 黃國昌撥髮：要來鑑定嗎
民眾黨主席黃國昌的外貌，再度成為焦點。因為身為前時代力量黨員的媒體人詹凌瑀，在接受專訪時，指控黃國昌有禿頭，而且還為此配戴髮片。今天（31），黃國昌被問到這件事情時，他長嘆了一口氣，並撥開自己的頭髮，詢問「有人要來鑑定一下嗎？」
對於被指「禿頭戴髮片」的說法，黃國昌表示極度無奈，他在鏡頭前撥開自己的頭髮，讓眾人檢驗。黃國昌強調自己在開黨團大會前還特地去洗頭，結果卻被說戴髮片和假髮，他感嘆道「我的老天啊」。面對這些指控，黃國昌一一還原細節，表達不解為何會被如此評論。
然而，媒體人詹凌瑀不僅堅持自己的說法，還建議黃國昌可以嘗試台大研發的治療禿頭神藥，聲稱可能20天就能讓壞掉的毛囊長出頭髮。詹凌瑀更進一步表示，若黃國昌不要戴那麼假的髮片，大家也不會嘲笑他。
對於這些言論，黃國昌長嘆一口氣，表示不知該如何形容，認為台灣媒體已病態到這種地步。除了外貌問題，10月31日還有媒體聲稱獨家爆料，指黃國昌曾在2021年與好友張晉源一起前往香港，質疑此行與凱思國際金流可能有關聯。
黃國昌對此強烈反駁，質疑自己是「神遊到香港去嗎」，並表示自己連去香港申請簽證都不會過，這早已是公開資訊。他要求相關媒體更正報導並公開道歉，否則將提告。
儘管面對各種指控，黃國昌在社群媒體上展現不同面貌，以浮誇動作扮演被外星人抓走需要拯救的情境，與支持者進行萬聖節互動，展現其應對輿論壓力的另一種方式。
