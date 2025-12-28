遭指「統戰樣板」獲千萬資助！館長怒開吉：我跟沈伯洋一樣只是正當台商

政治中心／程正邦報導

館長表示，司法被民進黨控制，他知道可能告不贏，但仍會提告。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅「館長」陳之漢的政治立場與事業版圖，向來是網路輿論的暴風眼。近期有媒體以獨家報導方式，援引「國安單位」與「知情人士」的消息，直指館長已成為中共統戰部隊重點扶植的對象，甚至爆出他與中國企業簽下高達 500 萬人民幣（約新台幣 2,200 萬元）的代言合約。面對排山倒海的「抹紅」指控，館長今（ 28）日正式宣布提告，並在社群平台憤慨發聲，強調自己只是在對岸努力經營的「正當台商」，不應受到媒體無端造謠。

館長親自為中國廈門的新辦公室剪綵啟用。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

國安單位揭秘？500萬代言與「智慧館長1號」的流量陷阱

這場輿論戰源於一份震撼性的報導。據媒體引述知情人士說法，中國知名高端茶葉品牌「華祥苑集團」近期大動作與館長簽約，資助金額高達數千萬台幣。此外，報導更指出中國網路巨頭「網易」也參與其中，負責為館長在社群平台上的「智慧館長 1號」提供技術支持與流量灌注，確保其影響力能精準覆蓋台灣年輕族群。

報導分析，這背後疑似由中共統戰部隊直接操刀，透過具官方色彩的公司全方位挹注資金。之所以選中館長，是因為其草根形象與強大的社群渲染力，被視為能有效執行「以商圍政」任務的新樣板。

館長中國「直播帶貨」首戰成績曝：20分鐘狂賣破1400萬。（圖／翻攝自微博）

怒槓「抹紅」媒體，館長：我想跟沈伯洋一樣賺錢

對於上述指控，館長陳之漢在官方粉專「飆捍」發文反擊，直指該報導內容完全是惡意編造。他坦言，雖然目前司法環境讓他對勝訴不抱太大信心，但為了捍衛名譽，他絕對告到底。館長在直播中不滿地表示，自己為了事業在對岸奔波非常辛苦，其性質與許多民進黨人士或其家屬在中國經商並無二致。

館長更點名立委沈伯洋，酸度爆表地表示：「我努力在大陸當個正當台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣。」據媒體先前報導，沈伯洋的家屬曾被指稱經營與中國有大量貿易往來的公司，館長以此為例，質疑為何特定媒體可以針對他亂寫，甚至扣上統戰帽子，難道台灣法律是特定黨派說了算？

