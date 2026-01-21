遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動

娛樂中心／蔡佩伶報導

「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲日前為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，被問及相關話題也給出回應了。

林志玲在新代言中穿著一套平口禮服現身，辣露香肩以及美背，一出場便吸引眾人目光，但有網友卻認為林志玲「眼睛變小了」，其他網友則緩頰表示可能是角度問題，而昨（20日）林志玲盛裝出席品牌活動，針對外貌評論，她表示沒人是100分或0分，直言「要對自己有自信」，認為珍惜眼前的每一刻是最棒的，以正面態度反擊。

其實，婚後的林志玲跟老公AKIRA過著甜蜜生活，AKIRA昨（20日）以VTR形式登上日本節目，大方分享兩人相處模式，透露跟林志玲彼此都有工作需要兼顧，因此家務事都是採取分工方式，AKIRA感性坦言遇見林志玲之後，讓他看了許多從未見過的風景，在節目中偷偷放閃。

林志玲廣告代言遭嫌臉蛋變樣。（圖／翻攝自微博）

