遭按喇叭！騎士暴怒捶車 下秒闖紅燈狂飆逃離

行車糾紛，騎士怒捶車窗爆衝突。（圖／TVBS）

桃園一起行車糾紛事件引發路口衝突，一名機車騎士疑似因被按喇叭而不滿，竟朝轎車嗆聲並捶打車窗。當轎車內兩名男子在停等紅燈時下車理論，騎士卻趁機闖紅燈逃離現場。這起事件發生在林口長庚醫院附近的路口，該處設有科技執法設備，騎士的違規行為可能面臨罰款。

行車糾紛，騎士怒捶車窗爆衝突。（圖／TVBS）

這起街頭行車糾紛發生在26日晚上9點多，事件開始於一名機車騎士突然跑到轎車旁邊叫囂並敲打車窗。根據現場目擊民眾表示，當時騎士準備從路邊停車格牽車出來，因車輛推得較外面靠近車道，轎車按喇叭示意，導致騎士心生不滿而前去挑釁。目擊民眾隱約聽到騎士罵髒話，並捶打馬自達轎車的車窗。

廣告 廣告

在騎士敲了車窗後迅速離開，轎車內的兩名男子隨後追上前想理論。當路口停等紅燈時，這兩名高大男子將車停在路中央，下車尋找騎士理論。目擊民眾表示，機車騎士可能發現自己打不過對方兩人，於是沒等綠燈亮起就直接催油門闖紅燈右轉逃離現場。

事發地點位於林口長庚醫院附近，該區域無論白天或夜晚車流量都很大，且路口設有科技執法設備，騎士闖紅燈的行為可能會因違規而遭到處罰。對於這起事件，當地警方回應表示未接獲相關報案。目擊民眾認為，雙方在大馬路中央爭執的行為，相當危險。

更多 TVBS 報導

駕駛不滿疑被逼車、讓道 持棒球棍猛K後方車輛後照鏡

有片／硬切車道？桃園男不滿遭逼車 怒持球棒「猛砸照後鏡」

國一匝道突停攔車 男狂開後車門嗆「來吵架」

嫌前車開太慢！台中路怒男稱「吵架專門科」 匝道攔車火爆畫面曝

