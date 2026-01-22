遭捕獸鋏截肢仍重生 新北：傷犬跨市成校犬傳遞生命教育

（記者陳志仁／新北報導）去年 12 月中旬，淡水動物之家接獲通報，在淡水沙崙地區救援一隻右前腳遭捕獸鋏夾斷、傷勢嚴重的犬隻；經緊急截肢手術與悉心照護後，犬隻順利康復，並在跨縣市媒合下，被臺北市湖田實驗國民小學認養，成為校犬，為校園注入生命教育力量。

圖／校犬安生飼養在校長室，平時小朋友會輪流來和校犬做互動。（新北市政府動保處提供）

淡水動物之家表示，該犬隻被救援時情況危急，經獸醫師黃仲煜檢查確認需進行截肢手術，所幸在專業醫療與志工照顧下，術後恢復良好、生命狀況穩定。後續動物之家積極替牠尋找合適歸宿；適逢湖田實驗國小推動校貓校犬計畫，在家長會長林育民熱心媒合下，校方得知這隻親人溫馴、具生命教育意義的犬隻，決定前往探視。

湖田實驗國小校長高志遠親自率領學輔處主任與教師團隊跨市前往淡水動物之家了解狀況後，拍板認養該犬隻作為校犬，期待透過與孩子們的日常互動，培養學生尊重生命、關懷他人的態度；除校犬外，校方同時認養一隻性情溫和、親人的虎斑貓「貓老大」作為校貓，讓校貓與校犬共同在校園中扮演生命教育與心靈療癒的角色。

此次認養行動跨越新北市與臺北市行政轄區，不僅成功為犬貓找到溫暖歸宿，也展現地方政府與學校攜手合作、共同推動動物保護的正向力量；新北市政府動物保護防疫處與台灣動物保護行政監督聯盟於 1 月 20 日前往湖田實驗國小，致贈校犬校貓「嫁妝」，並向全校師生宣導愛護動物、尊重生命的觀念，期盼透過實際互動，讓動保理念向下扎根。。

動保處處長楊淑方指出，目前全市已推廣 76 隻校犬貓，為全國最多縣市，長期積極推動流浪犬貓認養，並主動媒合各縣市學校參與校園犬貓計；市府不僅協助完成絕育、寵物登記及施打基礎疫苗與狂犬病疫苗、基本健康檢查與醫療評估，後續也提供飼養諮詢與照護指導，期望透過校園犬貓計畫，讓尊重生命的理念在校園中深耕發展。

