遭捲入網紅猝逝案！黃明志保釋期將屆滿 深夜發新歌吐心聲：誤解就誤解

馬來西亞歌手黃明志日前捲入網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，因人在現場、持有毒品且驗出多種陽性反應，遭大馬警方二度延扣後，在警方擔保下獲釋，以等待取得死者的驗屍報告；不過明天即將期滿，大馬媒體指出，若沒有發現須立即逮捕的新證據，應會讓黃明志維持保釋。而黃明志也在今（25）日凌晨無預警發布新歌《誤解就誤解》，吐露近來捲入案件的心聲。

回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

日前謝侑芯遺體已火化返台，驗屍報告目前尚未出爐；雖尚未發現黃明志有任何與命案直接聯繫的線索，但因被驗出毒品陽性反應，以及當場被搜出疑似毒品，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，預計將在下個月18日開庭。

黃明志在重獲自由後曾發文，對於謝侑芯離去很無助，更透露到明年底行程已全被取消，所以發文找工作、找贊助，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。」他也透露，明年馬年的新年歌已經寫好，不過出事後「贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽」。

而今日凌晨黃明志無預警在社群媒體上發布新歌《誤解就誤解》，吐露近來捲入案件的心聲。歌詞寫下「誤解的就誤解，討厭的就討厭；汙衊的就汙衊，無言的就無言；誤解的就誤解，敷衍的就敷衍；我走我的路線，態度從來都不變。」

對於事發後各方爆料，黃明志也透過歌詞回擊「太天真無邪，最後才發現孤立無援；有人隨便亂擷，為了流量散播謠言；羊群不懂分辨；用風向把人品都帶偏。」更提到「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯。」

同時黃明志在歌詞中表示，認為這次事件是給他的歷練。「負面的就負面，不想見就不見；想要活得體面，有些事要歷練；偶爾灰頭土臉，也從來不糾結；不想讓你收編，更不需要收斂。」

