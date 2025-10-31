遭捲曖昧王子！人妻閨蜜簡廷芮切割粿粿 急撇不倫：看新聞才得知

記者林汝珊／台北報導

粿粿與范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，引起軒然大波。沒想到球越滾越大，有人發現王子不只撩粿粿，同時還會在社群平台公然調情已婚女星簡廷芮。簡廷芮首度在社群發聲，強調自己也是從新聞得知。

簡廷芮發文。（圖／翻攝自IG）

簡廷芮發文強調雖與當事人是好友，但絕不支持不當行為，也表示自己生活重心都在家庭與工作，並無不當關係，「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」

粿粿與王子過往赴美旅遊的Vlog也被挖出來討論，而當時同行的還有簡廷芮與王品澔，網友除了憂心王品澔會因此翻車，還有人發現4人乘坐摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，粿粿看到後則露出微妙的表情，掀起一票網友討論。

