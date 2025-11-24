遭掃射12槍！鳳梨認了轉戰屏東當房仲 「在國境之南看到嶄新的目標」

娛樂中心／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）今年7月跟妻子「歐菈」在嘉義搭乘座車，遭謝男騎車尾隨掃射12槍，恐嚇意味濃厚。謝男由林男及張男接應南下，行蹤不明，疑幕後主使者陳男早已潛逃出境，嘉檢繼日前起訴林男及張男。鳳梨近日更新社群，透露已轉換跑道在屏東永慶房屋當房仲，並勵志寫道：「在富饒人情味的國境之南，再一次看到嶄新的目標。」

鳳梨在屏東永慶房屋當房仲，並勵志寫道：「在富饒人情味的國境之南，再一次看到嶄新的目標。」（圖／翻攝自鳳梨臉書）

鳳梨在社群PO出轉戰屏東永慶房屋上班的照片，並寫道，捨，得。人生的旅程宛如一趟遠航，有時是風平浪靜的順風而行，有時則是駭浪驚濤的洶湧顛簸。唯獨不變的是，只要繼續前進，便能「發現新大陸」。這段時間韜光養晦，有捨，有得。捨去的，是熟悉的社交圈與各界的關注。獲得的，是更多忖度人生方向的時間。捨得之間，是隨俗方圓，更是寧靜致遠。

網紅鳳梨今年7月遭掃射12槍，恐嚇意味濃厚，如今轉戰屏東永慶房屋當房仲。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

鳳梨接著寫道，特別感謝鴻哥這一路上悉心引領我，在不動產行業萌芽茁壯。如同暖陽照耀著沃壤，燈塔守望著海洋。不只是對於我個人的指導海涵，對其他團隊夥伴，亦是無私奉獻。在富饒人情味的國境之南，再一次看到嶄新的目標。提醒自己竭力馳騁，莫忘初衷。昨天的淚，明日的傷，彩虹就在前方，冒險現在開始！

