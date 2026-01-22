遭排擠？高嘉瑜曝回鍋選戰「看板只剩小洞」

▲前民進黨立委高嘉瑜去年表態回鍋台北市南港、內湖區選議員。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 前民進黨立委高嘉瑜去年表態回鍋台北市南港、內湖區選議員，但她日前卻被對手、國民黨籍的現任台北市議員李明賢爆料，她被自己黨內排擠，沒人提供地方行程資訊，選舉看板位置也被擠到一個不到2、3公尺的小角落。對此，高嘉瑜自嘲回應指出：「沒辦法，就只剩那個洞了，也只能夾縫中求生存，不然怎麼辦？有就好了」。

高嘉瑜19日主持《新聞！給問嗎？》專訪李明賢，李明賢卻提到，高嘉瑜表態回鍋參選後，綠營議員都對她展現高度防備與排擠，例如說，地方行程本應是公開資訊，提供給所有助理與議員安排，但高嘉瑜卻疑似被排除在名單外，導致她時常處於資訊落後狀態，甚至需要向身為對手的李明賢詢問行程細節。

聽完李明賢一番話，高嘉瑜隨即回應：「都不知道該說什麼」，並自嘲：「笑著笑著就哭了」。李明賢補充，高嘉瑜除了行程遭封鎖，原本有一塊位於民權東路六段圓環路口的看板位置是要給高嘉瑜的，該位置又是出入內湖科學園區和南港的交通要衝，但最終被其他人搶先佔走。

結果，在該處平面圍欄的一整排橫向看板中，高嘉瑜最終僅分到一個不到2、3公尺寬的小角落，且看板前方還有一根電線桿阻擋版面，高嘉瑜就被迫被塞在這個縫隙。

對此，高嘉瑜坦言，其他人的看板確實比她大上許多，但她只能接受現實，只放臉和名字，不求大版面，擠在縫隙裡面。她更慨嘆，選舉競爭激烈，畢竟她現在是新人，重新做人，比較沒有資源。不過，她也提到，即使要在夾縫中求生存，她仍會努力衝刺這場艱難的選戰。

