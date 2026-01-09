遭排除花蓮縣長初選 何啟聖向國民黨中央申訴：違反公平原則

何啟聖遭排除花蓮縣長初選機制外，到國民黨中央申訴。（翻攝自何啟聖臉書）

致理科技大學教授、媒體人何啟聖日前宣布投入國民黨花蓮縣長初選，卻遭排除在外，他今（9日）前往國民黨中央黨部提出申訴，認為以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將他排除於初選機制之外，既無黨章依據，也違反民主政黨最基本的公平原則。

國民黨花蓮縣長徐榛蔚任期即將屆滿，何啟聖5日宣布投入國民黨花蓮縣長初選，表態將挑戰長期由傅氏家族主導的地方政治，然而，花蓮縣黨部近日決議，縣長提名將以全民調方式產生，僅納入吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝2人，將已公開表態參選的何啟聖排除在初選名單之外。

對此，何啟聖今日赴國民黨中央黨部提出申訴，他指出，縣黨部以其「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，排除其參與初選，既無黨章依據，也違反民主政黨最基本的公平原則，而依《選罷法》規定，僅需於選前4個月完成入籍即可。

何啟聖表示，他早已預期挑戰既得利益將面臨抹黑、攻擊與阻撓，但未料最先關上民主之門的，竟是長期由傅家勢力主導的花蓮縣黨部，他直言，縣黨部以排他方式運作提名機制，剝奪其公開接受花蓮縣民檢驗的機會，形同將黨內初選流於形式，他呼籲國民黨應開大門、走大路，回到制度與原則本身，以公平態度處理花蓮縣長提名作業，不應為特定人選量身打造排他門檻。

何啟聖同時也為曾因理念不同離黨、但仍認同國民黨價值、在地方具聲望的縣議長張峻發聲，期盼國民黨能讓張峻一同回到初選機制，接受民意檢驗，他最後表示，為了花蓮的清明，為了民主的尊嚴，願意繼續站在風中，等待那道真正屬於人民的光。





